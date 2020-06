Douglas Costa, expulsado tras dar un codazo, un cabezazo y escupir a un rival

Douglas Costa, jugador de la Juventus, fue expulsado después de que el VAR avisase al colegiado del encuentro de que el brasileño había escupido a Di Francesco, jugador del Sassuolo.

Antes, el eléctrico jugador había golpeado a su rival, dándole un codazo y un cabezazo que el colegiado había castigado con una tarjeta amarilla.

Douglas Costa luckily only gets a yellow for the headbutt, then spits on his opponent to get the red #JuveSassuolo #juve pic.twitter.com/sG8TJwsDe7