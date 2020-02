La descomunal rajada de Enrique Cerezo tras el derbi: "No estamos para que nos atraquen"

Más información El Real Madrid se lleva el derbi ante el Atlético gracias a un solitario gol de Benzema

El Real Madrid logró una ajustada victoria ante el Atlético en un partido marcado por una polémica acción de Casemiro en la primera parte. "Para mí era un penati claro. Entiendo que es muy difícil pitar un penalti entre el Madrid y el Atléitco. Pero el VAR está para dar justicia y claridad. Y aquí no ha habido ni justicia ni claridad", dijo Cerezo.

El presidente del Atlético de Madrid también habló sobre lo ocurrido con el 'caso Cavani' y su frustrado fichaje por el club rojiblanco, y lo hizo, como acostumbra, sin pelos en la lengua: "Ya he comentado la situación de Cavani. Pero me parece una vergüenza la situación de algunos jugadores con sus agentes y sus familiares. No estamos para que nos atraquen".

Enrique Cerezo mostró todo su apoyo a la planilla rojiblanca, que no logró sacar nada positivo del Bernabéu, aunque ocasiones tuvo para hacerlo. "Hemos ido bien hasta una jugada fortuita de gol, que ha sido la única que ha tenido el Madrid. Pero gana quien marca goles. Quiero apoyar a todos los jugadores, han hecho un gran partido".