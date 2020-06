David Villa: "Marco Asensio está haciendo méritos para ser titular"

El delantero de la selección española, David Villa, ha asegurado que Marco Asensio está "haciendo méritos para ser titular" después de su exhibición ante el Valencia el pasado domingo, aunque "depende del entrenador", y dejó claro que "no sería una decepción" si él no fuese titular en su vuelta a la selección tres años después.

"Asensio es un jugador espectacular. Solo hay que verle para disfrutarle. Ha tenido una evolución enorme en estos últimos meses, vamos a disfrutarlo como español durante muchos años. Está haciendo méritos para ser titular y depende del entrenador", apuntó Villa en la rueda de prensa celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Para el 'Guaje', no ser titular después de tres años de ausencia en la selección española "no sería una decepción". "Estoy viviendo unos días fantásticos. Quiero pelear por ayudar lo máximo que pueda. Llevo tres años sin venir y me lo tengo que ganar. Siempre empiezas de cero en el fútbol y ojalá pueda hacer una buena semana de entrenamientos. Decida lo que decida el 'míster' estaré al máximo", señaló.

Es el máximo goleador de la selección

El máximo goleador histórico de la selección con 59 goles aseveró que va a tener "el rol de siempre", que será "ayuda" y ser uno más y darlo todo "en beneficio del entrenador y de la selección para ganar a Italia".

"Lopetegui es el que decide y estoy aquí como uno más y voy a dejarme la vida para ayudar al equipo. Han llegado jugadores jóvenes que están haciendo grandes cosas. La selección tiene un potencial enorme y hay que tener paciencia. Si miras la lista, la calidad es alucinante" ", afirmó.

El asturiano está "muy contento, viviendo en una nube y viviendo el presente, que es lo más importante", porque vuelve a ver "a todos sus amigos", donde incluyó no solo a los futbolistas, sino también "a toda la gente que trabaja en Las Rozas".

"Costa es un gran amigo", dice el 'Guaje'

Sin embargo, restó importancia al hecho de ir convocado jugando en una liga 'menor' como la MLS estadounidense. "No sé si tiene doble mérito, me fui a Estados Unidos a hacer lo mismo que he hecho toda mi vida y es lo que estoy haciendo. El seleccionador ha creído conveniente ir a verme porque cree que puedo ayudar a la selección", señaló.

"Se que Costa es un grandísimo jugador. Es un gran amigo y deseo que se solucione lo suyo. La realidad es que el seleccionador me ha incluido a mí en estos dos partidos. Lo importante es vivir el día a día, trabajar como siempre he hecho y dar todo lo que tengo para que el seleccionador se beneficie de ello", dijo el asturiano respecto a su excompañero de equipo en el Atlético de Madrid, ausente en esta lista.

En Estados Unidos se juegan menos partidos

Además, Villa mostró sus ganas por "reivindicarse" y afirmó que el mayor cambio que hay entre las ligas europeas y la estadounidense es "la cantidad de partidos que se juega en cada una de ellas, 60-70 partidos en las europeas y unos 30 en Estados Unidos".

En cuanto a la posibilidad de convertirse en un referente para otros jugadores que han dado mucho a la selección pero que ya no son convocados, Villa aseguró que "puede que sí sea un referente". "Siempre he seguido trabajando y con la ilusión de poder venir. Si es una motivación para otros pues muy bien. Para que la gente lo vea como un ejemplo, eso me alegra", agregó.

Por último, dijo que la llegada a la concentración había sido mejor de lo que creía, ya que pensaba que iba a haber más revuelo por su vuelta. "No solo es el hecho de volver a jugar, sino el hecho de ver a todo el 'staff' que trabaja aquí. Han sido años fantásticos y los he echado de menos cada día", concluyó el delantero.