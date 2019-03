Daniel Agger anuncia su retirada por problemas físicos

El capitán de la selección danesa y exjugador del Liverpool Daniel Agger anunció su retirada del fútbol a los 31 años por los problemas físicos que ha sufrido en las últimas temporadas.

"Estos últimos años han sido difíciles. Pienso que los dos o tres últimos he estado a un nivel aceptable, pero eso no es suficiente para mí", admitió Agger en rueda de prensa en las instalaciones del Rosenhøj, el modesto club donde empezó a jugar antes de dar el salto al Brøndby, en el que se dio a conocer fuera de Dinamarca.

Ocho temporadas de 'red'

De ahí pasó al Liverpool, cuya camiseta defendió ocho temporadas, antes de regresar sorprendentemente hace dos años al Brøndby, con el que había finalizado contrato.

Agger admitió que tenía ofertas de varios clubes -entre los que los medios daneses han mencionado al Fenerbahce turco- y que tanto el ex seleccionador danés, Morten Olsen, como el actual técnico nacional, el noruego Åge Hareide, le habían animado a no retirarse.

Dinamarca, fuera de la Eurocopa

"He hablado con Åge y con Morten, los dos piensan que debía seguir. Con Åge he hablado hoy mismo y cree que aún puedo contribuir. Por eso he tenido dudas, sobre todo por la selección. Pero una vez que he tomado una decisión, ya está", afirmó.

A pesar de los problemas de espalda que le han castigado desde hace años, Agger disputó 75 partidos con la selección absoluta, en los que marcó doce goles, y participó en el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012. Dinamarca no está entre las 24 selecciones clasificadas para la Eurocopa de Francia, ya que perdió la eliminatoria de repesca en noviembre contra Suecia.