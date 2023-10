El CTA desmiente a David López: "En ningún momento Miguel Ángel Ortiz insulta o falta al respeto"

El lío arbitral sigue creciendo en España. Los árbitros no dejan de estar en el ojo del huracán y sus actuaciones son analizadas con lupa cada jornada. De Burgos Bengoetxea fue muy criticado por su actuación en el Pizjuán en el Sevilla - Real Madrid y Miguel Ángel Ortiz también estuvo en el centro de la polémica por su arbitraje en el Girona-Almería. Y es que David López, jugador del club catalán, denunció la actitud del colegiado.

"Es difícil trabajar así, te falta al respeto, te insulta. Has de intentar olvidar y estar por el partido, pero se complica el trabajo. Me refiero al árbitro, los jugadores de Primera ya lo conocemos... Es un tema que va más a lo humano que a lo profesional. Puedes decir una palabra por encima de la otra, pero no insultar. Estamos todos en el mismo barco", indicó David López sobre Miguel Ángel Ortiz.

Tras esas palabras, el Comité Técnico de Árbitros analizó las imágenes y audios del partidos y emitió un comunicado desmintiendo que el colegiado insultara al jugador del Girona.

"Una vez que el CTA ha escuchado los audios completos del partido Girona-Almería, grabados según se indica en el protocolo del VAR, quiere informar de que el árbitro del partido, D. Miguel Ángel Ortiz Arias, en ningún momento insulta o falta al respeto al jugador nº 5 del Girona, D. David López", informa el CTA.

"Solo le advierte de que si continúa con ese comportamiento se verá obligado a mostrarle la segunda amonestación. Invitamos al citado jugador, al cuerpo técnico del club ya los directivos que la entidad considere oportuno a escuchar, en la sede del CTA, los audios del partido. Finalizada la audición, solicitaremos una rectificación pública en los mismos términos que realizaron sus declaraciones", indica el CTA.