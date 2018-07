Cristiano Ronaldo: "Griezmann me dijo: te odio"

El portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo aseguró que el atacante francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann le dijo que le detestaba tras la victoria de los lusos contra los galos en la final de la pasada Eurocopa.

El odio del 'principito' y la lesión de rodilla

"Griezmann me dijo: 'Te detesto'", afirmó el jugador blanco en una extensa entrevista que este martes publica la revista francesa "France Football". Según los extractos adelantados este lunes de esa entrevista, centrada esencialmente en aquella final disputada en el Estadio de Francia el pasado 10 de julio, Ronaldo se muestra convencido de que su triunfo le permitirá ganar el Balón de Oro.

"Tras levantar el trofeo me sentí todavía más relajado" en la perspectiva de ganar el Balón de Oro, señaló el astro portugués sobre un galardón que se entregará el próximo 13 de diciembre.

Gracias también a la victoria lograda en la final de la Liga de Campeones, frente al Atlético de Madrid de Griezmann, Ronaldo aseguró que se encuentra "más bien confiado y tranquilo" para conseguir la máxima distinción individual del fútbol.

La mayor tristeza de su carrera deportiva

Ronaldo señaló haber sentido "la mayor tristeza de (su) carrera deportiva" cuando en el minuto 25 de la final de la Eurocopa tuvo que abandonar el campo lesionado. "No podía doblar la pierna,... No iba a ser la final que había soñado, no podía jugar más", señaló. Antes del partido, el jugador portugués recuerda que "los franceses sonreían mucho" porque estaban confiados "en que iban a ganar fácilmente".