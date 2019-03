Cristiano Ronaldo, en 'A Bola': "Estoy muy feliz en el Real Madrid"

Cristiano Ronaldo ha hablado esta sábado para el diario portugués a 'A Bola' y ha desmentido las informaciones publicadas sobre él en las que se aseguraba que el luso estaba enfadado con el club. "Soy muy feliz en el Real Madrid y ya estoy concentrado en la próxima temporada". Sobre las informaciones de su supuesto enfado, el portugués afirmó: "Estoy profundamente decepcionado con la cantidad de noticias falsas que hay sobre mí". También añadió: "No he hablado con prensa en los últimos tiempos. He hecho ahora una excepción con 'A Bola' sólo para reafirmar que son absolutamente falsas noticias que han tratado de crear conflictos entre mí y el Real Madrid. El Madrid y yo estamos muy bien el uno con el otro. Que dejen de sacar noticias falsas y que me dejen un poco en paz". Sobre el futuro, el '7' del Real Madrid se mostró optimista: "Estoy en el mejor club del mundo y confío en una nueva temporada llena de éxitos".

Josep Pedrerol ya adelantó en Jugones, y ahora 'A Bola' lo confirma, que el enfado del portugués había sido filtrado por el entorno de Sergio Ramos: "Algunos están empeñados en utitlizar a Cristiano y venden que también está enfadado. Eso filtran, no les basta con subastar a Ramos por media Europa ni con meterse en la campaña electoral del Barça". El propio presentador invitó a Cristiano Ronaldo en su Editorial a que saliese a la palestra para desmentir las informaciones que se ofrecían sobre él.