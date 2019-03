Cristiano, Arbeloa, Marcelo, Pepe, Benítez y Reina alaban la carrera de Raúl en un emotivo vídeo

El próximo domingo, ante el Ottawa Fury, Raúl González Blanco pondrá punto y final a su carrera futbolística. Amigos, excompañeros y exentrenadores han querido halagar al `Eterno 7 de la casa blanca´, a través de un vídeo de agradecimiento por todo lo que ha aportado y enseñado al mundo del fútbol. La página oficial de su club, New York Cosmos, lo ha publicado en su web.

Pepe, Arbeloa, Marcelo, Cristiano Ronaldo, Rafa Benítez y Pepe Reina se deshicieron en elogios hacia Raúl. Su amigo Arbeloa afirmó: "Darte la enorabuena por esta carrera tan brillante que has tenido. Que sepas que ha sido y eres un ídolo para todos nosotros. Me siento orgulloso de poder haber compartido vestuario contigo".

El actual 7 del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, también quiso participar en esta despedida de uno de sus referentes. "Hola Raúl, quería felicitarte por la enorme carrera que has hecho. Para mí es un ejemplo, no sólo como jugador, sino como persona. Fue fántastico verte jugar estos 20 años.Coincidimos dos años aquí en Madrid y ojalá pudiésemos jugar más. Para mí no sólo como jugador, sino como profesional fuiste número uno, aquí y por eso eres un ejemplo. Muchas gracias y que tengas una buena vida. Disfruta con tu familia e hijos", declaró el portugués.

Todos se sienten "orgullosos" de poder haber compartido vestuario con él. Destacan su "brillante carrera "no sólo como futbolista, sino como persona". Rafa Benítez le ha querido agradecer por todo lo que ha hecho por el Real Madrid y por el fútbol y le desea "tanto éxitos futuros" como ha tenido hasta entonces en el fútbol.

El portero del Bayern de Múnich, Pepe Reina, ha querido agradecerle su etapa en la Selección Española y por todo lo que ha hecho en el fútbol en general. "Eres un ejemplo hasta como padre de familia, para mí, eres un espejo donde mirarme", concluyó Reina.