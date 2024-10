Courtois, sobre las declaraciones de Simeone: "Tenemos diferentes ideas sobre lo que es una provocación"

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, compareció en rueda de prensa antes de recibir al Borussia Dortmund en la jornada 3 de la UEFA Champions League y fue preguntado por las declaraciones de Simeone tras los incidentes ocurridos en el derbi del Metropolitano. Y es que el técnico argentino pidió sancionar también a los jugadores que provocan a la grada, algo que el guardameta belga no comparte.

"Respeto su opinión, pero no la comparto. Tenemos diferentes ideas sobre lo que es una provocación. Las instituciones que tienen que decidir ya han decidido. No quiero añadir nada más", indicó Courtois.

El portero del Real Madrid admitió que no tiene problemas con los insultos, pero que "hay que eliminar a esos que quieren hacer daño", al ser preguntado sobre si se debe echar a los ultras de los estadios.

"Lo importante es que no puede haber violencia. En Bélgica he vivido muchas situaciones así. Los que animan a su equipo y crean un poco de rivalidad no tengo ningún problema, eso me gusta, me da más adrenalina y más ganas. Pero todo desde el respeto a los que están jugando y que no pueda haber violencia. A veces hay un poco de juego entre un jugador y una afición, eso es normal. No tengo problema en que me canten. Si no hay violencia, no veo problema. Hay que eliminar a esos que quieren hacer daño", apuntó Courtois.

Respecto a los problemas en el juego del equipo, Courtois explicó que necesitan tiempo.

"Hay un cambio, algunos jugadores ya no están y a veces cuesta un poco adaptarse. No es algo que creas en un mes o dos. Eso va a ir a mejor. Tampoco está tan mal como lo pintáis. Lo hablamos, intentado mejorarlo y es lo que intentamos hacer", aseguró el portero belga.

Por último, Courtois habló sobre su relación con Lunin: "Yo también intento ayudarle. Él te hace ser mejor, demostrar porque tengo que jugar. Esa competición siempre te hace mejor. Intento ayudar también a Fran, a otros porteros que pueden subir. Entiendo que no es fácil, pero Lunin es un gran portero y seguro que nos seguirá ayudando".

