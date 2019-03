Collet: "Es una forma de condicionar al árbitro para el partido de Copa"

Estos gritos del 'uh, uh, uh' los oigo cada domingo, sobre todo con Cristiano Ronaldo, y no los interpreto en ningún caso como la imitación de un mono

El presidente del Espanyol, Joan Collet, ha asegurado durante la sesión de firmas de los jugadores en la Escuela de Fútbol de la Guineueta, en Barcelona, que las críticas hacia el cuadro blanquiazul en el derbi son "una forma de condicionar al árbitro para el partido de Copa" del día 6.

El mandatario ha aclarado el motivo de calificar como "nacionalbarcelonismo" algunas informaciones tras el empate contra el Barcelona.

"No tiene ninguna connotación política. Me refiero a que recurren a la violencia para justificar que el Barcelona no ganó el derbi, sin ningún mérito nuestro", ha aseverado. Collet ha afirmado que este tipo de comentarios "nos hace sentir humillados y engañados".

"Siempre es así. Me refiero a gente que pone el barcelonismo por encima de todo, de Cataluña o de la neutralidad que puede tener como periodista", ha apostillado el dirigente blanquiazul.

Por otra parte, el presidente ha valorado los supuestos gritos racistas que se escucharon en Cornellà-El Prat hacia el azulgrana Neymar.

"Estos gritos del 'uh, uh, uh' los oigo cada domingo, sobre todo con Cristiano Ronaldo, y no los interpreto en ningún caso como la imitación de un mono", ha dicho.

"Extrañado" de que los directivos culés pidan las imágenes

Collet, además, ha asumido que en caso de ser así "sí se tiene que sancionar, pero habría que demostrar que el sonido era de un mono y no lo fue".

En este sentido, se ha mostrado "extrañado" de que los directivos del Barcelona pidan las imágenes, ya que "en el palco de Cornellà estaban conmigo y nadie dijo nada", ha comentado.