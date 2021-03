Claudia Villafañe, exmujer de Maradona, contra el abogado de El Pelusa: "Diego estaba secuestrado"

La muerte de Diego Maradona se ha convertido en un culebrón televisivo en Argentina, donde van pasando diferentes actores relacionados en mayor o menor medida con la muerte del astro argentino. El último episodio se produjo en Polémica en el Bar , un programa del canal América.

Claudia Villafañe, esposa de Diego Maradona entre 1989 y 2003 y madre de Dalma y Gianinna, decidió entrar por teléfono en dicho programa para asegurar que al 'diez' lo tenía "secuestrado" su abogado Matías Morla.

Mauricio D'Alessandro, abogado de Morla, estaba defendiendo a su cliente señalado por la familia como uno de los principales responsables de la muerte de Maradona cuando Villafañe irrumpió vía telefónica.

"Me quiere hacer quedar como la mala de la película y la verdad que no lo soy, él (D'Alessandro) lo sabe. Está defendiendo a una persona que lo tenía a Diego secuestrado. No puedo seguir escuchando las barbaridades que están diciendo", sostuvo Villafañe.

La exesposa de Maradona explicó que tenía una buena relación con Maradona, a pesar del enfrentamiento judicial que tenían por cuestiones económicas.

"Estaba enojado en un expediente pero después me veía y me abrazaba y bailaba conmigo, pero ustedes no se enteraban. Yo sí hablaba con Diego, aunque no lo hacíamos público y teníamos juicios de por medio. Sabíamos dividir muy bien todo", explicó Villafañe.

La exmujer de Maradona cargó con dureza contra todas las personas que estaban al cargo del astro argentino en el momento de su muerte.

"No iba a hablar porque no me interesaba polemizar con nadie, pero no puedo seguir escuchando las barbaridades que están diciendo. No es justo. Porque, ahora que salieron los audios, dónde queda bien en claro todo lo que pasó, no puedo entender la caradurez de la gente que está hablando ahí. Los audios dejaron en evidencia todo lo que le estaban haciendo a Diego, y no entiendo que puedan seguir hablando de años pasados o meterme a mí en el medio diciendo que me entregaron el cadáver, indicó Maradona.

Además, Villafañe sostuvo que se encargó del velatorio de su expareja por pedido de la familia.

"No tomé ninguna decisión que no fuera aprobada por la familia, las hermanas y los hijos. No hice nada que no estuviera avalado por los cinco hijos de Diego ese día, la familia y por las hermanas", señaló.

Siete personas del equipo médico de Maradona son investigados por la Justicia. Se trata del neurocirujano Leopoldo Luque, señalado como el médico de cabecera, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Gisela Madrid.