Christophe Galtier, entrenador del PSG, bajo custodia policial desde esta mañana

Christophe Galtier, entrenador del PSG, y su hijo, John Valovic-Galtier, están bajo custodia policial desde esta mañana por un supuesto caso de racismo cuando entrenaba al Niza.

El caso ha salido a la luz después de que Julien Fournier, exdirector deportivo del Niza, escribiera un correo a los propietarios del club en el que explica el comportamiento y las declaraciones de Galtier sobre ciertos miembros de la plantilla del equipo galo.

"Sólo hay negros y la mitad de tu equipo está en la mezquita"

"Fue a un restaurante y todo el mundo se le echó encima asegurando que el equipo estaba lleno de negros. Le pregunté qué pasaba y me explicó que este equipo no era como él, que no podíamos seguir así. Le pedí que me apoyara en lo que decía para entenderlo mejor y me dijo: habéis construido un equipo de escoria. Le pedí que fuera más preciso y añadió: sólo hay negros y la mitad de tu equipo está en la mezquita los viernes por la tarde. Le dije al Sr. John Valovic-Galtier, (hijo del ahora entrenador del PSG) que estaba indignado por sus comentarios y le pedí que abandonara mi despacho inmediatamente", explica el escrito de Fournier sobre las declaraciones del todavía técnico del PSG.

El hecho de que el marsellés y su hijo estén bajo custodia policial no significa que estén detenidos ni sean culpables de nada, al menos de momento, y solo pueden estar un máximo de 24 horas antes de ser puestos en libertad o por el contrario, que realice una declaración ante el tribunal.

Afronta sus últimos días en el PSG

En lo futbolístico, Galtier está despidiéndose de sus últimos días como entrenador del París Saint Germain, equipo del que será sustituido tras una temporada en la que se ha ganado la Ligue 1 con más apuros de los esperados y dónde el equipo volvió a caer a las primeras de cambio en la Champions League ante el Bayern de Múnich en los octavos. La competición europea sigue siendo el principal objetivo del club y de Qatar, y ni una delantera tan temible como Messi, Neymar y Mbappé han podido hacer realidad el sueño de millones de aficionados.

Luis Enrique, su sustituto

Por lo tanto, a falta de confirmación oficial, su sustituto será el español Luis Enrique, que habría aceptado la oferta del equipo francés después de que este hiciera lo propio con las condiciones que puso el asturiano. "Se espera que el exseleccionador de España Luis Enrique sea el próximo entrenador del PSG, aunque aún quedan algunos detalles por concretar", explicó L'Equipe el pasado 18 de junio. Será oficializado en los próximos días.