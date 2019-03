El Chelsea tropieza en casa contra el Swansea

Los 'Blues', que no pierden en un estreno de temporada desde la derrota contra el Coventry City en 1998, no pudieron brindar al público de Stamford Bridge los tres puntos ante un Swansea City que cuajó una gran actuación gracias a la electricidad de Jefferson Montero por la banda que acabó por volver loco a Branislav Ivanovic y a la iniciativa de Jonjo Shelvey a la hora de crear juego.

El conjunto londinense no mostró su mejor imagen en ninguno de los dos periodos del partido a pesar de irse al descanso por delante del marcador gracias a los tantos de Oscar y al gol en propia puerta de Fede Fernández tras disparo de Willian, que valió para deshacer la igualada lograda por Andre Ayew.

Los 'Jacks' se rehicieron y sometieron a un Chelsea que fue arrinconado en su propia campo. Los de Garry Monk llevaron hasta el límite a su rival con un estilo directo en el que imprimía una velocidad al juego que no podían seguir la zaga de Mourinho. La estocada llegó con un balón largo de Shelvey a la espalda de Cahill que obligó a Courtois, expulsado (no jugará contra el Manchester City en la tercera jornada) por derribar a Gomis en carrera, a cometer penalti. El congoleño, desde los once metros, no falló la pena máxima para empatar el encuentro.

No se conformó Mourinho, sabedor de la enorme competencia que tiene este año por defender el título, y sacó a Radamel Falcao en busca de un gol salvador que diera los tres puntos. El colombiano debutó con el Chelsea e incluso probó con un disparo lejos que detuvo Fabianski pero nada pudo hacer para cambiar el guion de un partido en el que el Swansea City mereció mayor botín.