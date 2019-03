El Chelsea de Mourinho despide al Oporto de Casillas de la Champions

El Chelsea cumplió este miércoles con los pronósticos y derrotó en Stamford Bridge por un claro 2-0 al Oporto para sellar su pase a los octavos de final de la Champions League como primero de grupo y apear del torneo al conjunto luso, que se tendrá que conformar con la Liga Europa.

Recuperó para la causa José Mourinho a Diego Costa, quien fue suplente en el último encuentro de los 'Blues' -derrota 0-1 en casa a manos del modesto Bournemouth- y optó por dejar sorpresivamente en el banquillo a Cesc Fàbregas y Pedro Rodríguez.

El conjunto luso, por su parte, que necesitaba una victoria para sellar el pase a la ronda de octavos, salió con un 1-4-3-3, con un ataque muy dinámico, sin delantero centro puro: con Jesús Corona, Miguel Layún y Yacine Brahimi. Animado por los ya habituales cánticos de la grada de "José Mourinho, José Mourinho" y "Stand up for the Special One" ("Levántate por el especial"), el Chelsea comenzó mordiendo, haciéndose con la posesión y buscando un gol rápido que encarrilase el duelo.

A los doce minutos, de una recuperación en el centro del campo, llegó el primer tanto del partido, obra del defensa español Iván Marcano en propia puerta. Costa recibió un buen pase en profundidad de Eden Hazard y se plantó solo ante Iker Casillas, que logró despejar con los pies, pero su rechazó rebotó en el pecho de Marcano y el esférico se coló manso en la meta portuguesa. Tenía problemas en la salida el Oporto, y el Chelsea, con la presión muy arriba se aprovechaba.

En una de esas malas salidas de balón, los 'Blues' recuperaron la redonda y Oscar estuvo a punto de batir a un Casillas ya vencido, pero su disparo tocó en un defensa y se marchó a saque de esquina.

El conjunto luso parecía anestesiado, sin respuesta ante un Chelsea que jugaba con mucha más intensidad y tesón. La falta de referente arriba no surgía el efecto que tenía en mente Lopetegui y los 'Dragones' apenas tuvieron ocasiones de gol en los primeros 45 minutos.

La única oportunidad con moderado peligro de los visitantes llegó en el minuto 40, con un disparo desde la frontal de Brahimi que atrapó Courtois en dos tiempos. La respuesta local no se hizo esperar y Costa, el más destacado de los suyos en la primera mitad, pudo subir el segundo tanto al marcador con un lanzamiento cruzado que Casillas despejó a córner.

En la primera jugada de la reanudación pudieron sentenciar los 'Blues', pero nuevamente Iker desbarató la ocasión con una buena intervención a disparo de Willian tras una gran incursión por la derecha. No perdonó el '22' del Chelsea en su siguiente aproximación: una gran jugada entre Willian y Hazard la culminó el brasileño con un disparo seco y raso desde dentro del área que coló por el palo izquierdo de Casillas.

Reaccionó Lopetegui inmediatamente, aunque puede que demasiado tarde, y dio entrada a un delantero -Vincent Aboubakar- y un centrocampista ofensivo -Rúben Neves- por Giannelli Imbula y Maxi Pereira. Mejoraron los 'Dragones', que aferrados a un gran Brahimi pudieron anotar el primero de los tres goles que necesitaban para clasificar con un lanzamiento desde la frontal que se marchó ligeramente desviado.

Sin embargo, pese a las tímidas aproximaciones del Oporto el marcador no se volvió a tocar y el Chelsea celebró una victoria contundente y clara que lo clasifica a octavos como primero de grupo y que apea a los lusos de la competición.