Cerezo: "Estamos trabajando en la renovación de Torres"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, aseguró que están "trabajando" en la renovación del delantero madrileño Fernando "Torres", durante la presentación este viernes, en FITUR, de un acuerdo de patrocinio entre el grupo Globalia y el club rojiblanco.

"Estamos encantados con Torres, es una estrella nuestra, pero hay que recordar que es jugador del Milan y está cedido al Atlético de Madrid. Estamos trabajando en ello y ver como lo podemos hacer. Aunque tenemos que solucionar muchos problemas, entre ellos el tema de la FIFA", explicó el presidente. Cerezo comentó que el equipo colchonero está "muy bien" como está.

El Lens, "un equipo amigo"

"El hablar de traer nuevos jugadores no nos viene bien, ni mal, puesto que no podemos fichar", dijo, además de explicar que su equipo tiene una plantilla "muy buena", con la que van "a terminar hasta el final de esta temporada y de la que viene". "Jackson Martínez es una estrella y todos queremos que los goles que no ha marcado en la primera vuelta los marque en la segunda.

Es uno de los mejores delanteros que hay en Europa por no decir el mejor, señaló. Sobre la supuesta compra por parte del Atlético de Madrid de la participación ultra-mayoritaria del magnate azerí Hafiz Mammadov en el club francés de Lens, que atraviesa serias dificultades financieras que le han llevado a la Segunda división, según reveló 'L'Equipe', Cerezo resaltó :"Es un equipo amigo y no lo vamos a comprar, pero le vamos a ayudar en todo lo que podamos".

Elogios al Atlético del Sevilla

José Castro, presidente de un Sevilla próximo rival liguero del Atlético de Madrid, y presente también en FITUR, sobre el partido entre ambos equipos dijo uno y otro tienen "dos grandes plantillas".

"El Atlético de Madrid está arriba del todo y nosotros en la primera vuelta en casa hemos sido un equipo imbatido, pero fuera nos está costando. Creo que es el momento de que ganemos fuera. Podemos y debemos ir al Calderón a ganar", añadió José Castro.