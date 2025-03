Cerezo carga contra Courtois: "Lo que tiene que hacer es callarse"

El polémico desenlace del 'Euroderbi', más cruel que nunca para el Atlético de Madrid, sigue coleando en la capital de España. Este domingo ha sido Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, el que se pronunció acerca del polémico penalti anulado a Julián Álvarez en la tanda decisiva, pero también acerca de las palabras de Courtois, exjugador rojiblanco.

"Estoy harto de este victimismo, de siempre llorar por cosas así. Los árbitros no quieren beneficiar a un equipo ni en España, ni en Europa... Si vas ganando 1-0 desde el minuto 1 y no buscas el segundo... ahí está el fallo de su partido", dijo el guardameta tras el partido. Unas palabras que lógicamente sentaron muy mal a la afición colchonera.

Cerezo: "¿Courtois? Lo que tiene que hacer es callarse"

"Tengo imágenes en las que se ve que ni roza el balón"

Así ha sido la respuesta de Cerezo: "Lo de Courtois. Lo que tiene que hacer es agradecer al Atlético de Madrid el haber estado aquí cuatro años y haber ganado títulos...", empezó diciendo el presidente atlético: "Lo que tiene que seguir es como cuando estaba en el Atlético de Madrid... ser un señor y un caballero", aseguró después de admitir lo "gran portero" que es.

Acerca del polémico penalti anulado a Julián, Cerezo mostró su enfado con la decisión, pero especialmente con el VAR, el cual ha criticado previamente en numerosas ocasiones: "Solamente vio bien la jugada el que está en el VAR. Yo, que tengo las imágenes que ha mandado la UEFA, no veo que toque el balón. Tengo imágenes en las que es que ni lo roza. El primero que se enfada soy yo... Además, el VAR es una herramienta mala que no tiene ningún sentido. Vino para garantizar la justicia en el fútbol, no lo está haciendo y está dejando al árbitro en situaciones en las que no tiene límite", concluyó.

El Atleti, por su parte, recibirá este domingo al Barça en el Metropolitano (21:00), un partido que ambos equipos afrontarán con cierta presión tras la victoria del Real Madrid (actual líder) ante el Villarreal.

