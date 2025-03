Carlo Ancelotti y el penalti de Julián Álvarez: "Hay esta regla y hay que respetarla"

El Real Madrid pasa página tras la eliminatoria ante el Atlético de Madrid y su clasificación para los cuartos de final de la Champions League. Con los ecos de la polémica aún sonando por e penalti anulado a Julián Álvarez en la tanda por un doble toque, probado esto último por la UEFA, Carlo Ancelotti ha dado por zanjado el asunto este viernes, en la previa del duelo liguero ante el Villarreal.

"Para nosotros el partido se ha acabado y estamos contentos de estar en cuartos de final. Todo lo que pasa alrededor de este partido no lo vemos, estamos focalizados en el de mañana que cierra un periodo largo con muchos partidos. Queremos cerrarlo bien para irnos a la pausa de partidos de selecciones en buena dinámica", señalço Ancelotti.

El técnico italiano no quiso opinar sobre si se debe modificar la norma en caso de que, como Julián Álvaraz, no haya voluntariedad y se deba repetir el lanzamiento.

"No tengo ni idea de lo que haría porque no estoy en este sitio. Hay esta regla y hay que respetarla", aclaró el de Reggiolo.

Carlo Ancelotti sí opinó sobre el calendario y el hecho que se su equipo tenga que jugar este sábado en La Cerámica ante el Villarreal tras la batalla del pasado miércoles ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

"No lo entiendo pero no podemos hacer nada, tenemos que estar ahí y jugar el partido también. No lo entiendo porque lo mínimo de recuperación son 72 horas pero es el calendario que hay y ojalá un día pueda cambiar. No hay nada más, creo que se prioriza lo que no es la parte más importante, que es la recuperación de los futbolistas. Se priorizan los derechos de televisión y el dinero, pero no se piensa en el riesgo de lesiones de jugadores. Es lo último en lo que se piensa", lamentó el italiano.

Carlo Ancelotti señaló la carga de partidos que su equipo ha tenido que afrontar desde el regreso de las vacaciones navideñas, con tres partidos por semana.

"Es estresante por el calendario, que es demasiado. Desde enero no hemos parado ni un momento jugando cada tres días. Ahora estamos a mitad de marzo, mañana será el partido 21 o 22 del año estando en marzo. Es demasiado para mí que no juego, sin tiempo para recuperar la presión de los partidos, pero es lo que hay. La única manera es parar, pero no quiero porque me gusta hacer lo que hago", indicó Ancelotti.

En lo puramente deportivo, Carlo Ancelotti no descartó que Vinícius pueda estar listo para jugar ante el Villarreal en La Cerámica, después de no estar hoy en el entrenamiento del primero equipo por unas molestias musculares.

"Le hemos dado un día más de descanso porque sigue estando muy cansado", desveló Ancelotti.

"Mañana estará disponible, a tope para ayudarnos. No tiene problema, sólo cansancio", añadió el italiano sobre el estado físico del brasileño.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com