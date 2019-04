Ceballos guarda silencio sobre su salida del Betis

Los seguidores del Betis se han mostrado comprensivos con una posible salida del centrocampista, que ha escuchado comentarios como "vete donde quieras, hay que ganar dinero", con una sonrisa. Tantos rumores no gustan desde la entidad sevillista, que se ha esforzado en repetir en varias ocasiones que el jugador sigue siendo propiedad del club, y que no ha llegado ninguna oferta desde el Real Madrid.

Pepe Mel y cierta parte de la afición no están felices con el jugador, que sigue dubitativo sobre lo que hará. En la jornada inaugural, contra el Villarreal, no jugó, y Mel desveló que de seguir con esa actitud, no participaría en el Bernabéu.

Su compañero y exmadridista Antonio Adán, le ha defendido, y ha lanzado un mensaje a la afición: "Hay que apoyarle mientras siga siendo jugador del Betis". El futuro del mediapunta sigue en el aire.