Carlo Ancelotti: "Si no quieres lesionarte, quédate en el sofá"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, compareció en la previa del duelo de Champions League ante el Leipzig y restó importancia a la cercanía del inicio del Mundial de Qatar.

"La lesión existe en el mundo del fútbol. Si no quieres lesionarte, quédate en el sofá. Te puedes lesionar en un entrenamiento, en un contacto con un compañero... Por ahora todos quieren entrenarse. Si alguien me dice que tiene miedo, que se quede en casa con el sofá, viendo una serie o una película, que hay muchas", ironizó Ancelotti.

El entrenador italiano cree que los jugadores no piensan en la Copa del Mundo y que para llegar bien al Mundial lo que se necesita es "continuidad".

"No creo que el jugador piense en el Mundial, aunque quieren llegar bien al Mundial. Uno llega bien al Mundial si tiene continuidad. Prefiero perder a Modric o Benzema para un partido y no para un mes", indicó Ancelotti sobre la no convocatoria de Modric y Benzema para el duelo ante el Leipzig.

El Real Madrid cerrará su pase como primero de grupo si gana este martes al equipo alemán, un objetivo que se ha marcado el equipo, como reconoció Ancelotti.

"¿El objetivo es cerrar mañana el grupo como primeros? Sí, este es el objetivo, queremos dejarlo todo cerrado", aseguró el entrenador del Real Madrid.

"La apuesta con Federico era una broma que quería tener con él"

Carlo Ancelotti también analizó al Leipzig, el rival de los blancos este martes en la Champions League.

"Leipzig tiene mucha confianza ahora, está bien organizado y creo que va a ser un partido muy bueno. Estoy siguiendo a la selección húngara (el Leipzig tiene tres) y sus jugadores son muy fuertes. Los que estén mañana, lo harán bien", indicó Ancelotti.

"La apuesta que tengo es colectiva y es la de ser protagonistas este año"

Por último, el entrenador del Real Madrid fue preguntado por la apuesta con Fede Valverde y sobre si había apostado con algún otro jugador.

"La apuesta con Federico era una broma que quería tener con él. La apuesta que tengo es colectiva y es la de ser protagonistas este año". concluyó Ancelotti.