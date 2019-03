Carlo Ancelotti, presentado con el Bayern: "No vengo a revolucionar el equipo"

El entrenador italiano Carlo Ancelotti se mostró "muy orgulloso" de su fichaje por el Bayern de Múnich alemán, club en el que intentará "continuar" con el trabajo "fantástico" de su predecesor, el español Pep Guardiola, asegurando que no va a hacer ninguna "revolución".

"Estoy muy orgulloso de estar aquí y agradezco esto al Bayern. Creo que mi amigo Guardiola ha realizado un buen trabajo estos años, su trabajo ha sido fantástico", expresó Ancelotti en su rueda de prensa de presentación.

Y es que se deshizo en elogios hacia el catalán. "Llego después de un entrenador fantástico, realmente profesional. Ha dado una gran imagen del fútbol en todos los lugares en los que ha estado e intentaré continuar su trabajo, con un buen y ofensivo fútbol que nos asegure que nuestros aficionados están felices", afirmó.

El italiano dejó claro que intentarán "ganar cada competición" y que espera "una magnífica temporada".

"El Bayern tiene una gran historia que deseo continuar. Jugaremos al ataque, que es el fútbol que me encanta, pero hará falta respetar las características de lo jugadores, no estoy aquí para hacer una revolución porque el trabajo de Guardiola fue fantástico y me gustaría seguir su estilo. No creo que vaya a cambiar mucho, el sistema será más o menos el mismo", subrayó.

El de Reggiolo, al que le gustaría dejar "un sello" en el club germano como hizo su compatriota Gioavanni Trapattoni, recordó que es partidario de las rotaciones y que tiene a su disposición "una gran plantilla" y que el equipo está "bien construido".

"Siempre he entrenado grandes equipos que tienen mucha presión porque deben ganar, pero yo no la siento porque estoy acostumbrado a ella", remarcó el exentrenador del Real Madrid.

"Pero mi trabajo no será más facil porque Guardiola no haya conseguido ganar la Liga de Campeones. Ganar la 'Champions' no es sencillo, hace falta superar obstáculos y hay muchísimos clubes que quieren triunfar en Europa", advirtió.

El italiano, de 57 años, no sabe si el de Bayern será su "último trabajo". "Depende de cuanto tiempo esté aquí en Múnich. Si estoy tanto tiempo como Sir Alex Ferguson en el Manchester United, entonces podría serlo", sentenció con una sonrisa.