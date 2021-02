Carlo Ancelotti explica su viral 'no' celebración ante el Tottenham: "Tenía una taza de té caliente en mi mano y además..."

Carlo Ancelotti, entrenador del Everton, ha explicado su llamativa y tranquila forma en la que reaccionó cuando su equipo marcó el quinto gol en la prórroga ante el Tottenham en la FA Cup.

Su celebración llamó la atención porque, en plena euforia de todo el banquillo del Everton ante ese trascendental gol, Ancelotti no pareció ni inmutarse, mientras soplaba un té caliente como si tal cosa.

"Estaba bebiendo té porque me estaba congelando", ha explicado Ancelotti en rueda de prensa.

El entrenador italiano también ha asegurado que no estaba seguro de si el gol iba a subir al marcador, al pedir fuera de juego los jugadores de Tottneham.

"Después de 90 minutos casi ni podía hablar, así que pedí una taza de té y cuando Bernard marcó el quinto gol no lo celebré por dos razones: tenía una taza de té caliente en mi mano y además no sabía si el gol iba a subir o no porque podía haber fuera de juego", apuntó Ancelotti.

"Por eso estuve tan calmado, hacía muchísimo frío", bromeó Ancelotti.