Del Bosque: "Sabía que se iba a jugar en Alicante desde hace tiempo"

Del Bosque fue el único representante de la Real Federación Española de Fútbol que dio explicaciones sobre este asunto y, pese a mostrarse incómodo por las dos preguntas que le hicieron sobre el mismo en la rueda de prensa, dejó claro que sabía hace tiempo que el encuentro ante Inglaterra se disputaría en Alicante.

"No puedo decir nada de esto, lo desconozco", respondió cuando le preguntaron las razones por las que el Santiago Bernabéu no será la sede. "Tenia idea de que se iba a jugar en Alicante de hace tiempo, me han consultado y ha sido una decisión de la directiva y la junta. Yo no sabía que se podía jugar en el Bernabéu", explicó.

El seleccionador español admitió que dio luz verde a jugar en Alicante cuando le plantearon diferentes opciones y que entre ellas no estaba el Santiago Bernabéu. "No es mi asunto estar aquí para no hablar del partido de mañana, pero no evito hablar de cualquier cosa. El presidente me dice opciones donde jugar y Alicante estaba entre ellas. Nos pareció bien. Si ha llamado el Hércules esta mañana no tengo ningún interés en conocerlo", sentenció.