Unai Simón defiende a Íñigo Martínez y critica las dudas sobre su lesión

El portero del Athletic Club y de la selección española, Unai Simón, ha salido en defensa de Íñigo Martínez tras las especulaciones generadas en torno a su ausencia por lesión en el partido contra Países Bajos. Para el guardameta, dudar de la situación del central del FC Barcelona es un acto de falta de respeto tanto hacia el jugador como hacia los servicios médicos de su club.

"Tenía muchas ganas de venir aquí y no ha podido por la lesión que tiene. Es una falta de respeto que no se merece un compañero"

"No he hablado con él pero me parece mal dudar de un jugador como Íñigo Martínez", afirmó Simón, mostrando su apoyo incondicional al zaguero, con quien compartió vestuario tanto en el Athletic como en la selección.

El portero dejó claro que la lesión de Martínez ha sido confirmada por el propio club, por lo que no debería haber cuestionamientos al respecto. "Si el club ha sacado un parte médico diciendo que está lesionado, es una falta de respeto no hacer caso al jugador y poner en evidencia al cuerpo médico del Barcelona. Tenía muchas ganas de venir aquí y no ha podido por la lesión que tiene. Es una falta de respeto que no se merece un compañero", subrayó.

Pese a la situación, Simón considera no obstante que la política de la selección de revisar el estado físico de los convocados en la Ciudad del Fútbol es una práctica recomendable. "Siempre está bien que los jugadores que estén con ciertas molestias, que muchas veces son de un día antes, está bien venir a la selección porque a veces se pueden solventar y se podría jugar la vuelta en Valencia", explicó, refiriéndose a la posibilidad de que algunos futbolistas puedan recuperarse a tiempo para futuros encuentros.

Lo primero es la salud de los jugadores

No obstante, el arquero insistió en que lo más importante es la salud de los jugadores y evitar riesgos innecesarios. "Pero hay que priorizar la salud de los jugadores. Si hay pequeño riesgo de poder recaer, hay que quedarse en casa, recuperarse y estar preparados para ojalá jugar la fase final de la Nations League en junio", concluyó.

