Del Bosque, sobre la pulla de Piqué a Arbeloa: "El seleccionador no tiene nada que decir"

El seleccionador español, Vicente del Bosque, no quiso valorar la puya que el barcelonista Gerard Piqué lanzó al madridista Álvaro Arbeloa, pero consideró que "no es bueno que haya piques" entre futbolistas susceptibles de ir a la selección.

"No es lo mejor que haya piques entre ellos. En la selección cuando ha habido problemas los hemos solucionado. Es una historia de los clubes, el seleccionador no tiene nada que decir. Es un problema de los clubes. Cuando estemos con la selección tomaremos las medidas necesarias. Imagino que tendremos que hablar con ellos", dijo Del Bosque en París, donde asistió al sorteo de la fase de grupos de la Eurocopa.

El seleccionador se negó a comentar las palabras de Piqué en las que, en respuesta a otras de Arbeloa, dijo que el madridista no era su amigo, sino "un cono... cido", en referencia al apodo del defensa blanco. "Ningún comentario mío va a arreglar nada y no va a satisfacer a nadie. No voy a entrar en valoraciones", indicó.

Arbeloa dijo que "algún día" vería a Piqué, a quien definió como "amigo", en el programa de humor 'El Club de la Comedia, después de que el jugador azulgrana bromeara en las redes sociales con la alineación indebida que el Real Madrid presentó en el partido copero contra el Cádiz.