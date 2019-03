Boateng: "Gasté serias cantidades de dinero en clubes nocturnos, ropa y coches; estaba hinchado por el alcohol"

Su mala vida

Boateng ha sido claro al hablar de la vida que llevó mientras estaba en el Tottenham: "Gasté serias cantidades de dinero en clubes nocturnos, ropa y coches. Aún conservo una foto: tres coches, una gran casa y yo de pie como si fuera '50 Cent'. A veces la miro y pienso lo estúpido que era, pero me hace ver que he aprendido y he madurado" confesaba el ganhés. "Parecía viejo. Tenía 20 años. Cada noche estaba fuera hasta las seis. Pesaba unos 95 kilos, hinchado de beber alcohol y de la mala comida. Pensé que no quería ser ese tío y llamé a mis amigos para que limpiaran mi frigorífico".

Racismo

Boateng recordó cuando decidió abandonar el campo por gritos racistas mientras estaba en el Milán: "Fue una reacción automática. No lo haría otra vez. Tenemos una responsabilidad, pero no podía soportarlo más y guardármelo para mí". Fue una sorpresa para él que las Naciones Unidas le llamaran para dar una conferencia sobre racismo: Fue increíble tener la oportunidad de expresar cómo me sentía, lo que había visto y experimentado en mi vida. Pero estaba allí por una razón muy negativa". Puedes conseguir jugadores como Ibrahimovic, Neymar, Messi o Ronaldo porque tienen visibilidad, pero, ¿qué han hecho ellos contra el racismo? Es gracioso que eligieran a un jugador para dar un discurso en Naciones Unidas y me eligieran a mí". declaró el jugador ghanés.

Klopp, el entrenador que le marcó

"Es el mejor entrenador del mundo. Sabe cuándo necesitas agua, te empuja... Los jugadores del Dortmund que jugaban cinco minutos en seis meses estaban felices porque les hacía sentirse importantes. Moríría por él" afirmaba el jugador tras coincidir tan solo un año en el Borussia de Dortmund.

Anéctota con Nelson Mandela

"Hay tres personas a las que siempre había querido conocer: Michael Jackson, Muhammad Ali y Nelson Mandela. Sólo conocí a uno". Fue en el mundial de Sudáfrica cuando el jugador y el político se conocieron y recuerda cómo fue el momento de conocerle: "Cuando entramos en la sala me dio la mano, tiró de mí y me dijo que su hija quería casarse conmigo. Yo le dije que lo sentía, pero que ya tenía novia y él me contestó que tenía otras más guapas. Todo el mundo se rió".