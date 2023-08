Irene Paredes se une a la polémica de Luis Rubiales: "El beso a Jenni fue un gesto desafortunado"

Irene Paredes, central del FC Barcelona y una de las futbolistas más veteranas del vestuario de la selección española ha sido una de las primeras jugadoras en pronunciarse respecto al beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso durante la celebración del título. En una entrevista al diario ABC, lo tacha de un gesto "desafortunado".

"Está claro que fue desafortunado, pero como te decía, nosotras estamos muy, muy felices por lo que hemos conseguido y no queremos que se empañe todo esto, sino que se que se valore y que lo disfrutemos mucho", señala la defensa. No obstante, previamente había dicho que no se quería "meter ahí" porque ya se había hablado demasiado del tema.

Irene Paredes, junto con Ivana Andrés, son las únicas jugadoras de la plantilla que han hablado públicamente de un caso que ha generado muchísima polémica estos días. La clase política del país no se ha quedado atrás y se ha unido también al discurso de rechazo a lo que hizo el presidente de la RFEF.

Entre los que está Pedro Sánchez, que le ha instado a que de un paso más a las disculpas ofrecidas. El resto de futbolistas se han ido de vacaciones (actualmente se encuentran en Ibiza) y no han hecho declaraciones más que algún post agradeciendo a la afición el apoyo recibido estos días.

La RFEF convoca una Asamblea General Extraordinaria

La Real Federación Española de Fútbol ha convocado con carácter de urgencia una Asamblea General Extraordinaria para el próximo viernes a las 12:00 horas, según ha dicho a través de un comunicado.

"En base a los últimos hechos acontecidos durante la ceremonia de premiación del Mundial femenino conquistado por la Selección Española el pasado domingo en Sídney, se quiere informar de que están abiertas las diligencias internas de la Federación referentes a asuntos de Integridad, así como el resto de los protocolos aplicables", señala el comunicado.