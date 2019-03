Benzema: "Valbuena y yo volveremos con Francia para ganar la Eurocopa"

El atacante del Real Madrid Karim Benzema quiere volver a jugar con Mathieu Valbuena en la selección francesa "para ganar la Eurocopa", según asegura en la primera entrevista que dio, a la televisión 'TF1', tras haber sido imputado por un caso de chantaje al jugador del Lyon.

"Espero que esto acabe bien, que todo el mundo esté bien, Mathieu, yo, mi amigo, que todos volvamos a la selección francesa para ganar la Eurocopa", afirma el futbolista del Madrid en esa entrevista, según un extracto difundido por la cadena a través de su web.

En la misma, que será difundida en el informativo nocturno de 'TF1', Benzema insiste en que es "sincero" y que "no juega con las cámaras".

El delantero del Madrid está imputado en Francia por "complicidad en intento de chantaje y participación en una asociación de malhechores".

Además, tiene prohibido entrar en contacto con Valbuena y con el resto de los imputados, lo que hace imposible que, por el momento, ambos coincidan en una concentración de la selección francesa.

La justicia gala considera que Benzema pudo intervenir en favor de los presuntos chantajistas, que pretendían sacar una importante suma de dinero a Valbuena a cambio de no difundir un vídeo de contenido sexual de él con su esposa.

El vespertino 'Le Monde' difundió este miércoles parte de la declaración de Benzema ante la jueza que instruye el caso el pasado día 5 en Versalles, en las afueras de París.

En la misma, el jugador del Madrid afirmó que todo "fue un gran malentendido" y que solo pretendía ayudar a Valbuena. "Solo quería tenerle al tanto de la historia y ayudarle, porque a mí me habían hecho algo del mismo estilo. Se trata de alguien que juega conmigo en la selección de Francia, es un amigo", afirmó Benzema.

El madridista fue contactado por un amigo de infancia, Karim Zenati, que le habló del vídeo y que, según la justicia francesa, pudo ser utilizado por los presuntos chantajistas para presionar a Valbuena a través de Benzema.

"Cuando empecé a decirle que había un vídeo, que podía contar conmigo y que podía ayudarle, empezó a hacerme preguntas sobre ese tipo de cosas. Le dije que todo dependía de él (...) y que había alguien que podía intentar ayudarle también. Era Zenati", dijo Benzema a la jueza.

El abogado de Benzema, Alain Jakubowicz, anunció en la radio "RTL" que denunciará a 'Le Monde' por haber revelado unas declaraciones que están bajo secreto de sumario.

El letrado también arremetió contra el primer ministro, Manuel Valls, que aseguró en referencia a Benzema que si un deportista no es ejemplar no debe ir a la selección.

"¿Hablaba el hincha del Barça o el primer ministro sobre una estrella del Madrid?", indicó el abogado en una entrevista que hoy publica el diario 'Le Parisien'.

También intervino en la polémica el expresidente francés Nicolas Sarkozy, actual líder de la oposición. "No me gustan las lecciones de ejemplaridad", afirmó Sarkozy en la radio 'Europe 1', al tiempo que pidió que no se hable "de cosas que no se conocen, que están bajo secreto de instrucción".