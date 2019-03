Benzema, exculpado del caso Valbuena por uno de los acusados

Zouaoui, alias 'Sata', da su versión sobre este escándalo que ha apartado, al menos temporalmente, a Benzema y a Valbuena de la selección francesa e insiste en que el primero no quería ningún mal para el segundo, sino todo lo contrario. 'Sata', que está ahora encarcelado por haber violado su control judicial después de haber pasado ya cuatro meses en prisión entre octubre y febrero pasados por esta instrucción, relata cómo él mismo le reveló a Benzema en un encuentro en Madrid en septiembre de 2015, la existencia del vídeo que tenía en su poder desde marzo de ese año.

De acuerdo con su relato, el jugador merengue recibió muy serio la información y se mostró preocupado por las consecuencias que podría tener la difusión de ese vídeo, que no quería ni ver, para Valbuena -"Mathieu es capaz de suicidarse"-. Zouaoui presionó luego a Benzema a través de uno de sus amigos, Karim Zenati, para que el futbolista hablara de este tema con Valbuena.

Benzema cometió un "error" en la presentación de los hechos

Todo esto tiene lugar en una concentración de la selección francesa a comienzos de octubre cuando, según cuenta 'Sata', Benzema cometió un error en la presentación de los hechos que le valió su acusación por la justicia, que ya se encontraba investigando. En concreto, en lugar de explicarle que sabía quién tenía el vídeo, le dice "tengo un amigo (en alusión a Zenati) que puede solucionarte eso". "Los policías tomaron eso por la declaración de un delincuente, cuando (Benzema) quería ayudar a Valbuena", insiste Zouaoui.

"Benzema -añade- está muy cabreado conmigo. Sabe que no lo hice aposta para ponerlo en esta mierda. No sabía que nos tenían bajo escuchas". Va más lejos al considerar que "la verdadera injusticia" es que el jugador del Real Madrid sea el procesado cuando el vídeo lo han visto otros jugadores: Djibril "Cissé ha visto este vídeo, la mitad del Olympique de Marsella lo ha visto. Internacionales que juegan en toda Europa lo han visto". Pero Zouaoui asegura que no ha querido dar nombres a la juez instructora.

Sobre cómo llegó a sus manos la grabación, Zouaoui indica que fue Axel Angot, el responsable de una empresa de asistentes personales al que Valbuena recurría constantemente, el que lo sacó del ordenador del futbolista y se lo pasó a él.