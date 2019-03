Benzema, sobre el caso Valbuena: "Ha sido un gran malentendido"

El futbolista francés Karim Benzema aseguró a la Justicia francesa que su presunta implicación en el chantaje al también internacional Mathieu Valbuena con un vídeo sexual fue "un gran malentendido" porque, según un extracto de sus declaraciones publicadas por "Le Monde", siempre tuvo la intención de ayudar.

Según el diario, que transcribe el contenido esencial de su comparecencia del pasado 5 de noviembre ante el Palacio de Justicia de Versalles, Benzema indicó a la jueza que ni siquiera vio la grabación de su compañero de selección. "Creo que todo esto es un gran malentendido. Al principio, solo quería tenerle al tanto de la historia y ayudarle, porque a mí me habían hecho algo del mismo estilo. Se trata de alguien que juega conmigo en la selección de Francia, es un amigo", le dijo a Nathalie Boutard.

Benzema explicó a la Justicia que se enteró de la existencia de ese vídeo a través de un desconocido amigo de su amigo Karim Zenati, y unas tres semanas antes de la conversación que mantuvo con Valbuena en Clairefontaine, en la que se le reprocha haberle incitado a pagar para que no saliera a la luz. "Cuando empecé a decirle que había un vídeo, que podía contar conmigo y que podía ayudarle, empezó a hacerme preguntas sobre ese tipo de cosas. Le dije que todo dependía de él (...) y que había alguien que podía intentar ayudarle también. Era Zenati", dijo en referencia al también imputado.

El delantero del Real Madrid tuvo que justificar además ante la jueza el tono de su conversación con Zenati, en la que según él no se deben malinterpretar sus intenciones. "Podéis escuchar cómo hablo, a veces por teléfono. Me paso un poco, bromeo, pero solo hablo de ayuda. (...) Algunas veces uno dice lo que sea por teléfono, pero solo hablamos de ayudar. Si formara parte de ese grupo (de chantajistas), no hablaría con Karim". Benzema aseguró que todo lo que le dijo a Valbuena sobre el vídeo lo hizo fiándose de lo que le había contado Zenati, porque confiaba en él, y lamentó haberse burlado de la reacción y angustia de Valbuena. "No estuvo bien. Es alguien a quien aprecio", añadió el jugador, que subrayó que ni él ni Zenati, empleado en su compañía, necesitan dinero.

Benzema, que hoy se expresará públicamente por primera vez sobre su imputación, en una entrevista transmitida por el canal "TF1", sintió igualmente haber llamado "maricón" (tarlouze) a su compañero de selección, pero le quitó peso a la palabra. "Es algo que se le puede decir a todo el mundo, a los amigos. Para mí y los de mi generación, es amistoso", añadió el jugador, que lamentóla dimensión que ha tomado la historia, sobre la que incluso se ha pronunciado el primer ministro, Manuel Valls.