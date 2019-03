Benítez: "Seguro que nuestro grupo no es el más fácil"

James se incorpora más tarde sabiendo que tendrá menos preparación, no hay más

El entrenador del Real Madrid, Rafa Benítez, se ha mostrado "seguro" de que el grupo de su equipo en la Liga de Campeones "no es el más fácil" de la competición, después del sorteo de la fase de grupos celebrado este jueves.

"Sabemos que nuestro grupo no es fácil. El Paris Saint-Germain es un gran equipo que se refuerza cada año; el Shakhtar Donetsk tiene experiencia en Champions y suele tener brasileños con bastante calidad y desequilibrio, siempre es complicado a dos partidos; y el Malmö es el campeón de su liga y ha eliminado al Celtic, aunque evidentemente no es tan fuerte", analizó Benítez en rueda de prensa.

En este sentido, el técnico resumió que "hay dos equipos de cierto nivel que hacen que no sea el grupo mas fácil, seguro", de cara a la competición que su equipo comenzará el 15 de septiembre en casa ante el Shakhtar Donetsk.

El entrenador ha lamentado las críticas recibidas tras el debut liguero en Gijón, especialmente a su "estilo defensivo", subrayando que su equipo fue "el que más tiró a puerta en la primera jornada" de la Liga BBVA, al tiempo que ha defendido a Gareth Bale y ha asegurado que no están "mirando nada especial" en el mercado de fichajes.

"Si tirar a puerta es ser defensivo, me he perdido"

"Empatamos a cero y la gente dice 'Uh, defensivo'. ¿Cuál es el equipo que más ha tirado a puerta esta jornada? El Real Madrid. Si tirar más a puerta significa ser defensivo me he perdido. Será que me he ido al extranjero, he vuelto y me pierdo con las palabras del idioma español (...) Sé que aspecto debemos corregir, los conozco y los hemos visto en video", explicó Benítez en rueda de prensa.

El técnico dijo entender "que hay muchos medios y que hay que estar continuamente dando noticias", pero aclaró que "hay cosas que sorprenden" como las críticas a Gareth Bale.

"Es un jugador rápido, con golpeo, desequilibrio, bueno de cabeza.... Hace tantas cosas bien y parece un problemas. Tener tantos jugadores desequilibrantes es una bendición, me sorprenden tantos debates", lamentó Benítez, añadiendo, sobre la posición de mediapunta del galés, que "la garantía de un puesto en el campo durante toda una temporada no puede darse".

"Una de las cosas que estoy defendiendo es la libertad de los hombres de arriba porque tienen talento. Si los metes en una posición determina te dicen que encorsetas el talento y si les das libertad te dicen que es un desbarajuste. Da igual donde ponga a uno u otro, el que quiera generar debate lo hará (...) Voy a tratar de que el equipo que salga al campo sea el mejor en cada apartido. Gestiono un grupo pensando en una temporada, no en un partido", subrayó.

En este sentido, también se mostró molesto con las comentarios sobre la suplencia de James Rodríguez en San Mamés. "Después de una Copa América los jugadores tienen días de vacaciones. James se incorpora más tarde sabiendo que tendrá menos preparación, no hay más. A partir de ahí es una decisión técnica. Generar un debate cuando un jugador llega tarde a la pretemporada sin ningún tipo de problema... Cada decisión técnica no puede ser un motivo de que el entrenador se lleve más con este o con aquel", reiteró.

Respecto al estado físico de Karim Benzema, dijo que "después de tres semanas haciendo trabajo individual no tiene el ritmo de partido de sus compañeros". "Está para unos minutos, cuántos es lo que tenemos que decidir", dijo sobre el francés, con el que se ha marcado un objetivo especial para esta temporada.

"Karim es un grandísimo jugador, un delantero que lo hace casi todo bien. Tenemos que conseguir que tenga continuidad, ese es un trabajo que parte de él y luego intentaremos ayudarle a que consiga 20-25 goles esta temporada además de dar asistencias", calculó.

"No miramos nada especial en el mercado"

En cuanto a posibles fichajes antes del próximo 31 de agosto, fecha límite para realizar incorporaciones, el madrileño aclaró que no están "mirando en el mercado nada especial, negándose a hablar sobre la posible llegada de David de Gea.

"Nunca he hablado de él porque no es jugador nuestro. No soy quien para juzgar el comportamiento a Van Gaal. Me centro en mi plantilla, no conozco el día a día de los otros equipos y no estoy capacitado para hablar de eso", apartó.

En cuanto a su plantilla, reconoció que las últimas salidas de Lucas Silva, Fabio Coentrao o Asier Illaramendi "refuerza más a los que están aquí porque van a tener una parte mas clara en el rendimiento futuro del equipo", empezando por el duelo de este sábado ante el Betis.

"Pepe Mel conoce esta casa, sabe lo que es el futbol español. Espero un equipo en la linea del Sporting, que vuelve a primera división con toda la ilusión y motivación para dar buena imagen. A priori esperamos un rival que corra muchísimo y aproveche su calidad", analizó.