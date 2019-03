Benítez: "El derbi contra el Atlético va a ser un partido de carácter y pasión"

Rafa Benítez ha asegurado que el derbi de este domingo en el Vicente Calderón ante el Atlético de Madrid será "un partido de carácter y pasión" y que maneja varias alternativas según cómo quieran jugar los del 'Cholo Simeone', además de confirmar que el colombiano James Rodríguez se perderá la cita.

"Va a ser un partido de carácter, de pasión. Que se abra o no le dará matices tácticos. Ellos van a ser ordenados. Su gran virtud es que es un buen equipo que trabaja, es ordenado y aprovecha la calidad de sus jugadores", declaró en la rueda de prensa previa al encuentro.

Así, el entrenador madrileño advirtió de que afrontarán el duelo "con la idea de ganar". "Tengo claro que el Atlético es un gran equipo y un gran club, sabemos que nos enfrentamos a un equipo bien dirigido y con el aliciente de ser un derbi, por lo que debemos estar concentrados", explicó.

Además, indicó que el desarrollo del encuentro dependerá "mucho" de "cómo se dé". "Si nos esperan tendremos que manejar el balón sin cometer errores para evitar contraataques. Pero puede venir, ser agresivo y no dejarnos manejar el balón. Trabajamos todas las hipótesis, con el equipo replegado o que presiona arriba", manifestó.

"Veo al equipo bien, hay cosas que se pueden mejorar, pero tengo sensaciones de que el equipo está en la línea adecuada. Las claves del partido dependen de si se abre o no, si quieren apretar arriba o si esperan", continuó.

Benítez restó también importancia a la derrota del Atlético el 'Champions' ante el Benfica (1-2), y alabó al 'Cholo' Simeone, "un gran entrenador que lo está demostrando día a día". "La opinión que tengo de ellos no varía por los resultados. Esto es un derbi. Con esa premisa, el mensaje que envío a mis futbolistas es que no deben considerar que el partido es más o menos fácil en función de la clasificación. El Atlético tiene mucha calidad, está bien trabajado y nos va a presentar un partido muy difícil", afirmó.

"Hemos visto el partido y el Benfica hizo un gran partido, pero el Atlético tuvo ocasiones. La primera prima que recibí como jugador del Real Madrid fueron 50 pesetas por empatar contra el Atlético. Sé lo que es un derbi. Ojalá hablemos de un partido bonito y que disfrutemos", expuso.

El preparador madridista también afirmó que no tiene "un Madrid ideal", sino un Madrid que afronta los partidos "con los mejores jugadores disponibles", y defendió su juego más combinativo. "Tratamos de jugar, mover el balón y tenemos alternativas. Hemos hecho goles al contraataque porque tenemos jugadores con condiciones para hacerlo, la fortaleza de un equipo radica en adaptarse", expresó.

"James no está en condiciones"

Por otra parte, Benítez confirmó que el colombiano James Rodríguez no estará disponible para el duelo. "Con los lesionados, después del partido y del viaje, hicimos trabajo de entrenamiento el jueves. Tuvo un golpe en la zona de la lesión y no llega, no está en condiciones. Tanto el doctor de la selección, Ulloa, como el seleccionador Pekerman están en Madrid y han recibido información de nuestro doctor. No está en condiciones", relató.

Además, explicó que la recaída no es grave. "No es importante, pero el objetivo era recuperarlo lo antes posible. Va a seguir los plazos previstos", dijo. "Tanto el doctor Ulloa como Pekerman manejan la información. El jugador no está para jugar con nosotros y casi seguro no estará para jugar con la selección", añadió.

Sobre el galés Gareth Bale y el central Sergio Ramos, indicó que "los dos han entrenado y estarán en la convocatoria" y que será "mañana" cuando decida si entran en el once inicial. "He hablado con Gareth y Sergio y están bien, el futbolista siempre ganas de jugar, y más en un derbi. Tienes que escuchar, valorar matices y tomar la decisión. Hasta mañana no lo decidiremos", prosiguió, afirmando que hay jugadores que aunque no estén al 100% son "capaces" de rendir.

El preparador madrileño habló también del estado de Kroos y de su competencia con Kovacic. "Creo que Toni jugó bien el otro día, se implica, tiene un buen nivel. Otra cosa es que esté más o menos acertado. La suerte es poder discutir que un jugador de la calidad de Toni pueda estar porque Kovacic aprieta", subrayó.

Por último, valoró el récord de Cristiano Ronaldo, que el miércoles se convirtió en el máximo goleador de la historia del Real Madrid. "Espero que siga marcando muchísimos goles y le podamos disfrutar muchísimos años", señaló. "El hecho de que él esté en la historia del Real Madrid es importante y espero que siga agrandando su leyenda y consiguiendo títulos", concluyó.