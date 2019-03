Benítez: "Hemos creado suficientes ocasiones para marcar y llevarnos el partido"

Rafa Benítez no se ha mostrado preocupado por el empate a cero ante el Málaga en el Bernabéu, y ha elogiado la figura de Kameni, que ha sacado las muchísimas ocasiones que le han creado.

"Hemos tenido muchas ocasiones pero no hemos tenido acierto. Hemos creado suficientes ocasiones para marcar y llevarnos el partido. Cuando un equipo se mete atrás no encuentras los espacios. A partir de ahí toca manejar la ansiedad para no cometer errores. Llegábamos muchas veces y ellos, con tres salidas por errores nuestros, nos han generado peligro", ha apuntado.

Dentro de ese cúmulo de virtudes, según ha observado el técnico, Benítez también ha querido destacar el buen estado de forma de sus jugadores en un mes en el que se acumulan los partidos. "El equipo, desde el punto de vista físico, ha tenido buen tono. Insistía mucho en ser equilibrados y lo hemos conseguido. Nos faltó acierto pero no tanto la pierna como puede parecer", ha reseñado.

El madrileño, sin embargo, no ha acabado tan contento con la ansiedad que tuvo su equipo en los compases finales. "Durante gran parte del partido hemos llegado por las bandas y con paredes. Los últimos cinco minutos hemos tenido ansiedad, deberíamos haber mantenido la calma y seguir moviendo. No era fácil. Crear tantas ocasiones me parece positivo", ha reiterado.

Sobre el partido, Benítez, que ha confirmado que Jesé ha sufrido "calambres muy fuertes", ha destacado que ha preferido no agotar los cambios ya que "no era cuestión de energía", sino de ser "precisos" a la hora de trenzar las llegadas. "Buscábamos más amplitud y cerrar los espacios a los laterales. Meter a más gente por dentro, sin mucho hueco... No era cuestión de energía, sino de precisión. Y con lo que había en el campo era suficiente calidad", ha argumentado.

Por último, Benítez ha querido apoyar el uso de herramientas que permitan esclarecer momentos concretos del partido, haciendo referencia al gol anulado a Isco. "No he visto la jugada pero lo único que digo es que el árbitro de portería, que se utilizó en algún caso, y la tecnología de gol, que se utiliza en otros sitios, siempre puede ayudar", ha finalizado.