Begiristain: "El grupo es tremendamente fuerte, pero el Barça siempre es favorito"

Txiki Begiristain, director deportivo del Manchester City, destacó tras conocer que su club se enfrentará al Barcelona, al Borussia Mönchengladbach y al Celtic Glasgow en la fase de grupos de la Champions, que el cuadro azulgrana "siempre es favorito" cuando comienza la competición Beguiristain reconoció que el grupo en el que quedó encuadrado la escuadra inglesa, el C, es muy duro y, por eso, el Manchester City tendrá que disputar partidos complicados.

"La verdad es que el grupo es espectacular. Es un grupo tremendamente fuerte. El Borussia y el Celtic van a poner problemas, el grupo va a ser fuerte. A ver cómo llega cada uno. El Barcelona siempre es uno de los grandes favoritos siempre que empieza el sorteo", dijo.

El Barça, un rival conocido para Guardiola y para el City

Además, habló sobre la vuelta de Guardiola al Camp Nou y declaró que no es "una novedad" para el técnico catalán porque ya visitó su antiguo estadio con el Bayern Múnich. "No he hablado con Pep. La que me va a caer de mensajes... No es novedad para él, estuvo con el Bayern Munich. Tocamos unas semifinales el año pasado y el objetivo es seguir disfrutando de la Champions".

Por último, recordó que el City y el Barcelona ya se han visto las caras con mucha asiduidad en los últimos tiempos: "Llevamos tres de los últimos cuatro años, comienza a ser habitual", concluyó.