El Bayern no se confía: "Tenemos que borrar del disco duro las últimas actuaciones contra el Barça"

Este martes es el turno de la Champions League con un partidazo en el llamado 'grupo de la muerte' entre Bayern y Barcelona. El encuentro puede ser un gran medidor de lo que esperar del grupo antes del fin de la fase de grupos.

Ambos equipos saben que este encuentro, aunque el segundo de la competición, puede ser trascendental en el devenir de los acontecimientos. Por ello, Julian Nagelsmann, entrenador de los bávaros no quiere escuchar hablar de favoritismos.

"Las impresiones de los últimos tres partidos contra el Barcelona podemos borrarlas del disco duro", ha explicado en rueda de prensa. Con esta afirmación, Nagelsmann se refiere a las dos goleadas de la temporada pasada por 0-3 y 3-0 y al contundente 8-2 de 2020.

Nagelsmann es consiente de que el Barça es un equipo renovado destacando que "tienen un nuevo espíritu". No hay más que ver las últimas actuaciones de los culés en Liga para ver que ya dejaron atrás las dudas de la pasada campaña.

Además, los catalanes cuentan ahora en su equipo con Robert Lewandowski, ex estrella del Bayern, y que ahora es una pieza fundamental en la delantera blaugrana ya que no solo marca goles sino que es clave en la generación ofensiva.

Sobre la posible alineación con la que el Bayern tratará de frenar las aspiraciones del Barça no se ha pronunciado: "Hay diferentes factores que hablan a favor de Matthjis o de Upa. Upa ha tenido ya un par de duelos con Lewy en la Bundesliga y lo conoce de los entrenamientos".

Muller contra Lewandowski

Otro de los grandes alicientes del partido será el cara a cara entre Lewandowski y Muller. De ser una de las parejas mejor compenetradas y grandes aliados en el ataque a rivales. El meiapunta del Bayern ha reconocido que su equipo juega ahora distinto debido a las características de los jugadores.

No obstante, para él, una de las claves será "ganar en los duelos y queremos estar activos en la pérdida de balón", todo ello sin pensar demasiado en Lewandowski. Además, ha confesado que Mané, nueva incorporación del Bayern esta temporada procedente del Liverpool, le ha dado un consejo para afrontar el partido: "Me ha estado diciendo en broma durante los últimos 10 días que tenga cuidado de no pasarle el balón accidentalmente a Lewandowski".

Por lo pronto, el Barça llega con mejores sensaciones a Múnich ya que los bávaros han tenido un comienzo irregular de liga. Son terceros en la clasificación y en los últimos 5 partidos han ganado 2 y han empatado 3.