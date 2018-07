Bartomeu: "Los jugadores no quieren dejar de seguir ganando"

EN LA COMIDA DE NAVIDAD CON LOS MEDIOS

El presidente del FC Barcelona ha explicado que los jugadores de Luis Enrique "no quieren parar" de competir en 2016. "Esto no se acaba. En 2016, los jugadores no quieren parar, no quieren dejar de seguir gustando a los socios del Barça y no quieren dejar de competir. Y así es muy difícil que esto se rompa", ha afirmado Bartomeu.