Barcelona vs Inter de Milán, en directo: Partido de semifinales de la Champions League

En la previa de la semifinal de hoy entre Barcelona e Inter de Milán han tenido mucho eco las declaraciones de Lamine Yamal, quien aseguró que "el miedo lo dejé en el parque en Mataró hace tiempo".

Intento disfrutar, ser yo mismo y hacer mi camino. Obviamente lo admiro por ser el mejor jugador de la historia, pero yo no me comparo con nadie y mucho menos con Messi", señaló un Lamine Yamal que respondió a aquellos que creen que va un poco crecido por algunas de su declaraciones: "Mientras gane, no me pueden decir nada".