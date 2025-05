Cristian Casals, de sufrir una grave lesión cerebral tras un accidente a participar en la Titan Desert

La Titan Desert es una de las carreras de resistencia más duras del mundo, quizás la más extrema de todas. En total, 550 kilómetros a través del desierto de Marruecos a lo largo de seis etapas, del 1 al 6 de mayo. Un reto para cuqluier deportistas y que en esta edición, la número 20, contará con la participación de cuatro personas con diferentes discapacidades fisicas o cerebrales.

Una de esas cuatro personas es Cristian Casals, quien hace siete años sufrió un grave accidente con su bicicleta que le cambió la vida. Antena 3 Deportes ha hablado con él.

"Lo tuve (el accidente) al primer día que regrese de trabajar en el Tour de Francia. Iba en bici de carretera y un coche me vino de cara. Un mes en coma...", recuerda Cristian Casals, participante en la Titan Desert 2025.

"Sé que la voy a terminar, lo he sentido"

Problemas cognitivos y de movilidad en las piernas. Años de rehabilitación y lucha para salir adelante. Cristian Casals se recupero con la ayuda del Institut Guttmann y es esa institución la que le ha planteado el reto de participar en la Titan Desert 2025.

"Te permite abrirte otras vez al mundo. Sé que la voy a terminar (la carrera), lo he sentido. Me he emocionado y he llorado ya ese momento", reconoce Cristian Casals.

Casals pasó un mes en coma tras el grave accidente, para someterse luego a diversas operaciones y a una larga rehabilitación que le puso a prueba física y mentalmente. Cristian Casals formará pareja con otro compañero del Institut Guttmann con una lesión medular y que recorrerá el desierto de Marruecos una 'hand bike'.

"Los cuatro participantes que son expacientes son personas que antes de la lesión ya eran muy deportistas. Eso ayuda a superare barreras que nunca hubiera pensado que ibas a superar. Es una motivación grupal", explica Montserrat Bernabéu, subdirectora del Institut Guttmann.

