Vermaelen da la victoria al Barcelona frente al Málaga

El Barcelona salía con todo camino de una victoria que dejase contenta a la parroquia blaugrana. Los primeros minutos del encuentro fueron un asedio total a la portería de Kameni, pero sin acierto para el conjunto culé. Un córner botado por Andrés Iniesta lo transformaba Luis Suárez en gol con el hombro, pero el árbitro pitó falta del delantero al desplazar con el brazo al defensa Angeleri.

El centro del campo fue un monólogo culé, la unión Iniesta y Rakitic fue lo más destacado del partido, combinaciones con el tridente que en un abrir y cerrar de ojos se plantaban en el área del Málaga. Sin embargo, la maraña blanquiazul lo sacaba todo.

Varias contras del equipo de Javi Gracia, ponia de los nervios al aficionado culé, pero hoy no era el día de Amrrabat. El miedo llegó después de un tiro de Juankar desde su casa que se marchó por encima del larguero, dejando a Bravo con los brazos en jarra tras el grave fallo de Busquets.

Corría casi la media hora de juego cuando un magistral Messi ponía el balón a placer para un Javier Mascherano que remataba solo y estrellaba el balón en el larguero.

Los de Luis Enrique con la posesión del balón al 70%, se dedicaba a abrir el campo, mandando balones en largo para que los laterales corriesen y ganasen la espalda a la defensa del Málaga. Pero la línea de cuatro de los Gracia no se andaban con chiquillas y echaban balones fuera.

La primera mitad acaba con pitos para el colegiado después de dos más que posibles penaltis en el área del Málaga. El primero, una mano de Miguel Torres que rechaza el centro de Neymar, y el segundo, un corte de Angeleri que pudo tocar a Luis Suárez, cuando el uruguayo se disponía a armar la pierna y lanzar a portería.

Tras la reanudación del descanso, el Málaga se acercaba con peligro la zona de tres cuartos, pero los jugadores al conjunto andaluz no eran capaz de acercarse al arco de Claudio Bravo. Cuando menos se lo esperaba el Barça, en el minuto 51, un jugadon de Neymar por la izquierda dejaba un balón a placer para Messi, que despejaba Kameni.

Kameni salvaba los muebles con un paradón a Leo Messi en el minuto 57, después de armar su pierna izquierda. Pero no se quedaría ahí, balón que llegaba al área pequeña, balón que atajaba el portero camerunés.

Quienes llegaban con más peligro al área rival era el Málaga, que salía como un rayo hacía la portería de Claudio Bravo. Pero ojo, que los errores se pagan, y tanto va el cántaro a la fuente por parte del Barcelona, que se marcan goles y se ganan partidos.

Y por fin llegaba el gol del Barça. El defensa central, Vermaelen marcaba a placer un centro medido desde la banda izquierda de Luis Suárez. Quién le iba a decir al belga, que en el segundo partido como titular en la zaga culé sería el salvador de un partido que a priori, parecía fácil, y que poco a poco se fue convirtiendo en una tela de araña difícil de romper.

El Barça jugó a placer los últimos 15 minutos y no agrandó su cuenta goleadora porque Carlos Kameni echó el cerrojo y deleitó al público que por él, no pasan los años.

Los últimos minutos no tuvieron historia ninguna en un encuentro en el que las defensas fueron las protagonistas, La tuvo Charles en el descuento, pero no supo definir bien al tapar el tiro Jordi Alba. La jugada resumió el partido del Málaga, que no tuvo su día de cara al gol.

Iniesta hizo olvidar a Xavi Hernández

Vaya partidazo se ha marcado el manchego en la medular blaugrana. Sus combinaciones con el croata Rakitic, así como los pases al hueco para el tridente mágico, hacía olvidar por momentos al eterno capitán, Xavi Hernández

Las contras del Málaga, un quebradero de cabeza

El conjunto andaluz salió al Camp Nou fiel a su filosofía. Que no puedo tener la posesión, pues los de Gracia tiran por la vía rápida. Contras rápidas y abriendo las bandas al máximo. Sin embargo, la póvora estuvo mojada en el feudo catalán.