El Barcelona iguala el récord de 34 partidos invicto del Real Madrid de Beenhakker

El Barcelona, al derrotar al Sevilla en el Camp Nou (2-1), igualó este domingo el récord de 34 partidos invicto que el Real Madrid entrenado por el holandés Leo Beenhakker fijó en la temporada 1988-89 y dio, así, un paso más en su carrera hacia el título de Liga después de cerrar una vuelta casi perfecta. El 3 de octubre de 2015 es la fecha del último sinsabor azulgrana en forma de derrota. Fue, precisamente, en el Sánchez Pizjuán, donde el Sevilla aprovechó un mal segundo tiempo del Barcelona para llevarse los tres puntos (2-1).

La historia no se repitió esta vez y el equipo entrenado por Unai Emery, que, si bien se puso por delante en el marcador, no pudo frenar la jerarquía de Leo Messi, que al transformar una falta magistral confirmó que el Sevilla es una de sus víctimas favoritas: 25 tantos en 25 partidos oficiales. De esta manera, Emery no pudo acabar con su particular maleficio en el templo azulgrana: 10 derrotas en todas las visitas al Camp Nou con Almería, Valencia, Spartak de Moscú y Sevilla.

28 victorias y seis empates entre todas las competiciones

Desde su última derrota, los pupilos de Luis Enrique han completado un ciclo casi perfecto: 28 victorias y 6 empates entre Liga, Liga de Campeones, Copa del Rey y Mundial de Clubes. Cinco meses en los que han anotado 102 dianas y han encajado tan sólo 19, registros que les ha permitido alzar el Mundial de Clubes, asentarse con comodidad en el liderato de la Liga, tener pie y medio en los cuartos de final de la Liga de Campeones e imprimir el billete para la final copera.

Este domingo en el Camp Nou han igualado el récord histórico del fútbol español del Real Madrid de Leo Beenhakker en el curso 1988-89, cuando enlazó 25 triunfos y 9 empates. El preparador holandés lideraba a un equipo repleto de estrellas: Bernd Schuster, Emilio Butragueño, Míchel, Martín Vázquez, Manolo Sanchís o Hugo Sánchez, entre otros.

Veintisiete años después el Barcelona de Neymar, Suárez y Messi busca dejar atrás el récord de la 'Quinta del Buitre'. Con el tanto del argentino, el tridente suma esta temporada 94 goles (41 de Suárez, 30 de Messi y 23 de Neymar) acercándose así al registro firmado por ellos mismos la pasada temporada, cuando anotaron 122 dianas.