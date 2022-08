El Barcelona enseña las garras ante el Pumas en el Gamper y se pone a tono para la Liga

El Barcelona ha pasado por encima del Pumas mexicano en el Trofeo Gamper tras endosarle un contundente 6-0 en el que vio puerta por primera vez el flamante fichaje, Robert Lewandowski e incluso Pedri anotó un doblete.

Fue un rodillo el equipo de Xavi en los primeros 20 minutos, el polaco se estrenó en el minuto 3, dos minutos después Pedri amplió la diferencia, en el 10 Dembelé aprovechó un centro de Rapinha y otra vez el canario en el 19 firmó su doblete para dejar completamente KO al Pumas en tan solo 20 minutos. Aubameyang puso la guinda en la segunda parte.

El Barça enseña las garras pensando en la Liga

Le dio tiempo al Barça a tirar dos veces al palo y 8 veces a puerta en la primera parte, el juego fluía y el Camp Nou sonreía en la primera toma de contacto de la temporada en el feudo azulgrana, en 6 días comenzará su andadura en la Liga recibiendo al Rayo de Iraola, que el año pasado se llevó los 3 puntos.

La pretemporada del Barça termina con un balance positivo de 3 victorias (Real Madrid, Pumas y New York Red Bulls) y 2 empates (Olot y Juventus). Este Barça promete, no es para menos después del desembolso económico de este verano. "Nuestro objetivo es ganar títulos y jugar bien al fútbol", dijo Xavi hace unos días. Van camino de ello sin duda.

Morata se pone a tono y el Atleti avasalla a la Juve

No le fue tampoco nada mal al Atlético en Turín, vaya goleada endosó al equipo italiano en su propio campo de entrenamiento, los de Simeone vencieron por 0-4 con 3 goles de Morata y 1 de Cunha, Joao Félix destacó pero falló un penalti.

Los rojiblancos no han conocido otra cosa que no sea la victoria en esta pretemporada, 4 de 4 (Numancia, Cádiz, Manchester United y Juventus). Veremos si las buenas sensaciones no caen en saco roto en el inicio de temporada, peor que en la anterior no parece que les vaya a ir.