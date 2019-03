El Barcelona descarta vender a Bravo y a Ter Stegen y fichará a un delantero

El secretario técnico del FC Barcelona, Robert Fernández, ha anunciado este jueves que el club azulgrana acometerá un nuevo fichaje, que será un delantero, descartando por completo que el club entre en el mercado en busca de un lateral derecho "para no frenar a Aleix Vidal y a Sergi Roberto", ha señalado. En la presentación del lateral francés Lucas Digne, Robert Fernández también ha subrayado que defenderá que los dos porteros titulares que tiene el Barça, Marc ter Stegen y Claudio Bravo, continúen en el club, por lo que ha descartado que uno de ellos vaya a abandonar la entidad.

En lo que respecta a Lionel Messi, después de su condena por tres delitos fiscales, Fernández ha asegurado que en el Barça no existe "ninguna preocupación" por el futuro del argentino en el club catalán. "Lo que deseo es que venga cuando antes, y que esté cuanto antes en la ciudad deportiva entrenándose", ha subrayado, a la vez que ha dicho que no ha hablado con Messi porque las vacaciones "son para descansar. Cuando un jugador está de vacaciones no quiere estar pendiente del teléfono".

No cree que suban nuevos canteranos al primer equipo

Acerca de las incorporaciones del Barça en este mercado, tres jugadores de 22 años (Samuel Umtiti, Denis Suárez y Lucas Digne), Robert Fernández ha asegurado que el Barcelona trabaja tanto en la vertiente de jugadores jóvenes con proyección como con veteranos y que lo que más interesa es que sean "buenos jugadores". A este respecto, Fernández se ha lamentado de que en estos momentos el Barcelona no pueda echar mano de la Masia, porque el Barcelona B no tiene jugadores "que en dos años puedan dar el salto".

"Conozco bien la escuela (La Masia) y desgraciadamente no tenemos la suerte de una hornada de jugadores de nivel. Hay jugadores buenos, pero no los tenemos ahora para dar el salto. Nos vemos en la obligación de hacer otras cosas. Si pensásemos que tenemos jugadores que en dos años pudiesen dar el salto al primer equipo, la estrategia sería diferente", ha apuntado.

Albert Soler con la misma línea sobre la Masía

Igual de contundente ha sido en esta línea el vicepresidente deportivo, Jordi Mestre, quien ha apuntado que la obligación del Barcelona "es hacer un equipo campeón, con jugadores que vengan de donde sea", a la vez que ha asegurado que le gustaría que todos los jugadores fuesen de la Masia, aunque ha matizado que si no tienen nivel el Barça podría quedar a expensas de luchar por trofeos de forma esporádica.

Finalmente, el director de deportes profesionales, Albert Soler, ha informado de que el Barcelona cuenta con unos 25 millones para fichar, al margen de lo que puedan facturar por ventas, y ha advertido que el mercado finalizará el 30 de agosto, y que por lo tanto el Barcelona aún tiene tiempo en este periodo para concretar una incorporación.

De los problemas derivados de la falta de jugadores de la base para dar el salto al primer equipo, Soler se ha limitado a decir: "La afectación de la sanción de la FIFA no fue tanto sobre el primer equipo (sin poder fichar durante dos ventanas), como en la base. Lo suyo es que el equipo filial esté en la segunda división".