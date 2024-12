Barcelona - Atlético de Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

Barcelona y Atlético de Madrid chocan este sábado en un partidazo en Montjuic con el liderato de LaLiga EA Sports en juego. Ambos conjuntos están igualados a 38 puntos en lo más alto de la tabla, con el Real Madrid justo un punto por detrás. Hace casi dos mes el Barcelona se presentaría como el gran favorito, pero mucho han cambiado las cosas en las últimas ocho semanas. Los de Hansi Flick, que salieron del Bernabéu tras destrozar al Real Madrid a finales de octubre con media liga en el bolsillo, se han desmoronado en las últimas jornadas. Y es que desde su triunfo ante el Espanyol en Montjuic, el conjunto culé suma tres derrotas (Real sociedad, Las Palmas y Leganés), dos empates (Celta y Betis) y una sola victoria (Mallorca) en los últimos seis partidos ligueros. El Barcelona ha dilapidado toda su ventaja tras sumar cinco puntos de los últimos 18 en juego.

La trayectoria del Atlético de Madrid ha sido completamente diferente al Barça de Hansi Flick. Los de Simeone, desde la derrota en el Villamarín el pasado 27 de octubre, han ganado sus once partidos (dos de Copa del Rey, seis en Liga y tres en Champions). En Liga han sumado los últimos 18 puntos en juego, con un balance de 15 goles a favor y cuatro en contra. El conjunto colchonero es a día de hoy uno de los equipos más en forma de Europa y se presenta hoy en Barcelona con la intención de dar un golpe sobre la mesa e irse de vacaciones como líder en solitario de LaLiga EA Sports.

Ganar en Barcelona es una de las pocas tareas pendientes que le quedan a Simeone desde su llegada al banquillo rojiblanco allá por 2011. Y es que el argentino aún no ha sido capaz de batir a domicilio al conjunto culé en 24 partidos. La última victoria del Atlético de Madrid en la Ciudad Condal data del 5 de febrero de 2006, cuando se impuso por 1-3 en el Camp Nou, con Pepe Murcia al frente del equipo madrileño, y con dos goles de Fernando Torres y uno de Maxi Rodríguez.

Posibles alineaciones del Barcelona - Atlético de Madrid

Hansi Flick no podrá contar con Lamine Yamal para el duelo de hoy en Montjuic. El talento de Esplugues de Llobregat no volverá a los terrenos de juego hasta 2025 por una lesión en el tobillo, una baja capital para un Barcelona que lo ha pasado muy mal sin la perla de la Masía sobre el campo. Ferran Torres podría ocupar un puesto en el once titular ante la baja de Lamine, acompañando a Robert Lewandowski y Raphinha en ataque.

En el resto del once no se esperan novedades, con Iñaki Peña bajo los palos y defensa para Koundé, Cubarsí, Martínez y Balde. Ronald Araujo, ya recuperado de su lesión, tendrá que esperar un día más en el banquillo.

Pedri, Casadó y Dani Olmo son fijos en el centro del campo de Hansi Flick; mientras que Ferran Torres, Raphinha y Lewandowski se perfilan como el trío ofensivo ante el Atlético de Madrid.

Por su parte, Simeone perfila un once titular con Conor Gallagher en la banda izquierda, repitiendo la alineación que goleó al Valladolid (0-5) y que jugó de inicio ante el Sevilla (4-3). Jan Oblak es fijo bajo los palos, con defensa para Marcos Llorente, José María Giménez, Clement Lenglet y Javi Galán.

Giuliano Simeone, Rodrigo de Paul, Pablo Barrios y Conor Gallagher formarán hoy la medular colchonera en Montjuic; mientras que Julián Alvarez y Antoine Griezmann estarán al mando de las operaciones ofensivas.

Alineación Barcelona : Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Martínez, Balde; Pedri, Casadó, Dani Olmo; Ferran Torres, Raphinha y Lewandowski.

: Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Martínez, Balde; Pedri, Casadó, Dani Olmo; Ferran Torres, Raphinha y Lewandowski. Alineación Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, José María Giménez, Clement Lenglet, Javi Galán; Giuliano Simeone, Rodrigo de Paul, Pablo Barrios, Conor Gallagher; Julián Álvarez y Antoine Griezmann.

Horario y dónde ver el Barcelona - Atlético de Madrid

El Barcelona - Atlético de Madrid, partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports, se jugará el sábado 21 de diciembre a las 21:00 horas, en el Estadio Olímpico de Montjuic. El partido se podrá seguir minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora y todos los goles del Barcelona - Atlético de Madrid.

