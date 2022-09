El Barça se da un festín en el Pizjuán y hunde al Sevilla

Este Barça es un ciclón. El conjunto de Xavi Hernández ha pasado por encima de un Sevilla que sigue sin levantar cabeza y cuya situación deja muy tocado a directiva, jugadores y entrenador. Los de Lopetegui son una sombra del año pasado y su crisis se acentúa, 1 de 12 puntos.

Todo apuntaba a lo que finalmente sucedió, a pesar de que el Pijzuán cumplió y llenó el estadio, los jugadores no respondieron y dejaron una imagen decepcionante, con un planteamiento valiente pero casi suicida de Lopetegui, el Sevilla se fue al descanso sin opciones y terminó goleado.

El Barça es un ciclón

El ex entrenador del Madrid quiso ser valiente adelantando la línea defensiva para presionar la salida del Barça e incomodar a los de Xavi pero la jugada no salió bien, dejaron mucho campo a Dembelé y los culés aprovecharon la espalda de la zaga hispalense para dar los dos primeros estacazos. Rapinha abrió el marcador aprovechando el rechace tras una contra y Lewandoswki anotó un golazo para afianzarse como pichichi. Al descanso reinaba el 0-2 y el Pizjuán, desolado, como pocas veces se le había visto, no confiaba en la reacción de su equipo.

El tercero llegó en el arranque de la segunda parte, obra de Eric García, supuso la sentencia del partido y la guinda a un buen partido del Barça, que no necesitó ser excepcional para vapulear al Sevilla, algo que debe preocupar y mucho en Nervión. Los de Xavi rotaron e incluso bajaron el nivel ya con el partido sentenciado.

Pitos en el Pijzuán

El Pijzuán, desesperado, pitó a varios jugadores sustituidos y fue testigo de otro día para olvidar, son 1 de 12 puntos en el que es uno de los peores inicios ligueros en la historia del club y hace solo unos meses compitió la Liga al Madrid a falta de un mes para el final. El fútbol, eso que a veces no se puede explicar. El Sevilla ha vendido lo mejor y no ha fichado tan bien, pocos equipos pueden confeccionar una plantilla de calidad sin poner su cuenta bancaria en peligro.

El Barça coge velocidad de crucero y sigue la estela de los blancos, hoy el Sevilla puso muchas facilidades en defensa pero no hay color entre el Barça del año pasado y este. Las palancas tienen su efecto. La vida vuelve a la normalidad, Madrid y Barça ya ocupan la 1º y la 2º posición de la Liga. Todo apunta a que la lucha volverá a ser de dos, tal vez es demasiado pronto pero a 3 de septiembre ya lideran la Liga.