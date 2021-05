Bale ya sabe su futuro: "Lo diré después de la Eurocopa, si lo digo ahora se armaría un caos"

El jugador galés, Gareth Bale, ha disputado el último partido de la temporada con el Tottenham ante el Leicester marcando un doblete en los minutos finales que ha permitido a su equipo jugar la fase clasificatoria de la Europa League de la próxima temporada.

El jugador todavía pertenece a la disciplina del Real Madrid ya que abandonó el club solo por una temporada y en calidad de cedido, por lo que una vez terminada esta temporada su contrato le obliga a volver al club blanco, marcharse a otro club o prolongar su cesión en el Tottenham.

"No diré nada hasta después de la Eurocopa. Sé lo que voy a hacer, pero se armaría un caos si lo digo. Ahora mismo no pienso en nada que no sea en Gales y en terminar la temporada lo mejor posible", explicó Gareth Bale en la entrevista a Sky Sports.

Crítica a la prensa española

La realidad es que no ha sido titular indiscutible en ningún momento, ha jugador de suplente la mayoría de los minutos y ha terminado la temporada marcando 16 goles y tres asistencias en los 34 partidos en que ha participado en todas las competiciones.

Estas declaraciones se producen solo un día después de que Bale criticara a la prensa española: "En Madrid esperan que seas un galáctico, es decir, que hagas lo que han visto hacer antes a otros jugadores, y, la verdad, seguramente yo no sea como ellos. Me gusta estar con los míos y ser discreto, mientras que hay otros muchos a los que les gusta salir y, bueno, no presumir, pero sí construir su marca, por así decirlo. Son aquellos que van a estos eventos de alfombra roja. Yo nunca he sido así, me gusta jugar al fútbol, irme a mi casa y ser una persona normal".

Muchos apuntan a que el jugador galés volverá al Real Madrid, otros que encontrará un nuevo reto profesional... Lo que está claro es que esta temporada en el Tottenham no ha aclarado las dudas que había dejado en los últimos años en el Madrid. Cuando acabe la Eurocopa saldremos de dudas.