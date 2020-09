Zidane: "Bale no se marcha por mi culpa, no hemos tenido problemas"

El técnico del Real Madrid ha comparecido en rueda de prensa por primera vez después de la eliminación en Champions League ante el Manchester City.

Zidane ha hecho un repaso de la actualidad en el conjunto blanco en este inicio de temporada. Los blancos comienzan mañana LaLiga con el partido ante la Real Sociedad. Precisamente Odegaard ha sido uno de los nombres propios de esta rueda de prensa.

"Es nuestro y tiene calidad, por eso ha regresado. Aquí están los mejores y él puede ser importante en nuestra plantilla", ha dicho Zidane sobre la vuelta del noruego.

Otro de los nombres que han salido en la comparecencia de Zizou, como no podía ser de otra forma, es el de Gareth Bale. El francés asegura que no siente haberse quitado un peso de encima con su salida y reconoce todo lo que el galés ha demostrado en el club durante los últimos siete años.

"No me molesta que digan que se marcha por mi culpa porque no es así, el tema es más complicado. No hemos tenido problemas el uno con el otro. Nadie va a quitarle lo que ha hecho en el Real Madrid. Le deseo lo mejor", ha dicho el técnico del Real Madrid sobre Bale, con el que no habló.

"No hablé con él. Lo que ha hecho aquí lo ha hecho fenomenal. Ha ganado mucho y ha demostrado sus cualidades", ha reconocido Zidane, que no ha detallado cuándo volverá Eden Hazard.