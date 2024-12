El aviso de Mbappé sobre el Madrid y su 'mal' inicio de temporada: "Nos estamos preparando para los trofeos"

Canal Plus Francia ha sido el medio elegido por Kylian Mbappé para dar su primera 'gran' entrevista desde su llegada a la capital de España el pasado verano. El crack francés ha hablado largo y tendido sobre todos los temas candentes, desde su mal comienzo de temporadahasta la relación que mantiene con el PSG y las acusaciones con las que se le relacionaba con una posible agresión sexual en un hotel de Estocolmo.

¿Madrid? "Aquí te cogen y te dicen 'ven, eres parte de la familia'"

En la charla, Mbappé ha demostrado por activa y por pasiva su felicidad por estar no solo en el Real Madrid, sino en Madrid: "Es un país maravilloso, con gente genial, la gente me apoya. En París es otra cosa: "Demuestra que te debemos querer". En Madrid te dicen: "Ven con nosotros. Eres parte de la familia. Sabía que iba a jugar aquí y en mi presentación, con Zizou, Ancelotti, el público recibiéndome como un rey, Florentino hablando de mi...".

"En el Madrid se te juzga por la segunda parte de la temporada, nos estamos preparando para los trofeos"

El galo está en el club de sus "sueños", pero el inicio se aleja mucho de ser perfecto, él mismo pide paciencia y parece conocer como nadie como funciona el club: "No es el mejor comienzo de temporada, pero nos estamos preparando para los trofeos, que es lo que cuenta. El inicio no está a la altura de lo que esperábamos, pero en el Madrid hay que esperar a la segunda parte de la temporada. Ahí es cuando eres juzgado... Al principio tenía demasiada hambre y me jugó una mala pasada porque estaba impaciente. Aquí voy a triunfar", declaró antes de referirse a aquellos rumores que hablan de una posible depresión: "Tuve momentos en los que estaba cansado, pero no estaba deprimido. Estaba agotado porque no he descansado, pero algunos hablan por hablar, que es gratis".

Sobre sus últimos años en el PSG

El de Bondy también quiso aclarar varias cosas acerca de su último periodo en el PSG: "El club significó mucho para mí. Quizás el error que cometí fue mezclar todo. Tenía conflictos con la gente, defendí mis derechos como jugador, pero no representaba al club y los aficionados podrían haber sido más expresivos. Dicen que a Kylian no le importa. Piensan que para mí era un hobby, antes de ir al Madrid. Todavía veo los partidos del PSG pero sé lo difícil que es hablar del club".

"Quiero ganar la Champions, el PSG que la gane en el futuro..."

Jugó seis temporadas en París y el vínculo emocional sigue ahí, pero cuando se le pregunta sobre el PSG y su obsesión por la Champions, Mbappé lo tiene claro: "Ahora espero que no la ganen ellos, porque quiero ganarla yo. En el futuro espero que ganen porque la gente ha sufrido mucho. Pero ahora no, porque tengo que ganármelo".

Una charla con poco de fútbol y mucho de polémicas y rumores, sobre todo aquel en el que se vio envuelto hace semanas y en el que una mujer le acusó de haber participado en un abuso sexual en un hotel de Estocolmo: "Me sorprendió, pero no me preocupa. Es sólo falta de comprensión pero si la justicia me convoca, simplemente iré", explicó.

Polémica y críticas sobre la selección

También habló sobre un tema muy candente en Francia, y no es otro que su participación con la selección francesa, desde su discreta Eurocopa hasta unas últimas convocatorias en las que no ha sido seleccionado por una u otra razón: "En la Eurocopa me desplomé, estaba cansado. Fue agotador. Me fui de vacaciones inmediatamente... Mi amor por la selección no ha cambiado. En septiembre le pedí al entrenador no ir. Acababa de llegar a Madrid y tuve unas vacaciones súper cortas. El entrenador me insistió en que fuese... y después en octubre me lesioné, no estaba en la lista, estaba hablando con ellos, y el entrenador me dijo que era mejor no convocarme".

El calendario y los pocos días de descanso también salieron a la palestra en su charla con Canal Plus Francia: "¿Quieres que juguemos?, jugaremos. Pero no tenemos tiempo de recuperación... En la NBA, tienen cuatro meses de vacaciones. Nosotros nos vamos dos semanas y a la segunda semana volvemos a correr. No son vacaciones", sentenció el delantero madridista antes de terminar hablando sobre su hermano Ethan:

"Ethan es mi hermano, no se le puede tocar. ¿De qué sirve fichar por el mejor club del mundo si acabas con la carrera de tu hermano?"

El joven de 17 años, ahora en el Lille, compartió campo con Kylian en el PSG el año pasado y todo pudo complicarse por el sueño de este por triunfar en París: "Es lo que más me afectó. Su Real Madrid era el PSG. E indirectamente, se lo quité. Yo le dije: 'si quieres quedarte, renuevo y nos quedamos un tiempo'. Habría renunciado a mi sueño del Madrid por él. Ethan es mi hermano, no se le puede tocar. ¿De qué sirve fichar por el mejor club del mundo si acabas con la carrera de tu hermano?".

