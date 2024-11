Francia vuelve a prescindir de Mbappé: "Es mi decisión, creo que es mejor así"

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé no figura en la lista de convocados del seleccionador, Didier Deschamps, para los dos próximos partidos de Francia en la Liga de las Naciones, contra Israel e Italia los días 14 y 15 de noviembre. Es la segunda convocatoria consecutiva en la que no figura el capitán de los 'bleus', aunque, a diferencia de la de octubre pasado, el atacante no arrastra ningún problema físico.

"Hablé con él y tomé esta decisión para esta convocatoria porque creo que es mejor así. No voy a discutir. Puedo decirte dos cosas. La primera es que Kylian quería venir. La segunda es que no es por problemas extradeportivos, ya que la presunción de inocencia existe y debe existir. Esta es una decisión puntual. Es mi decisión porque creo que es mejor así. No quiero contarles más, asumo la responsabilidad de esta decisión", ha dicho Deschamps en rueda de prensa.

¿Investigación en Suecia?

La alusión de Deschamps a la "presunción de inocencia" guarda relación con una investigación judicial que podría tener pendiente el delantero en Suecia.

Según varios medios de ese país, el delantero del Real Madrid está siendo objeto de una investigación por una presunta violación durante una estancia que tuvo lugar a mediados de octubre.

Deschamps afrontó una situación embarazosa ante las numerosas preguntas sobre la ausencia del capitán, que tuvo dificultades para explicar.

"Ahora atraviesa un momento de menor eficacia y es lógico que sea juzgado por ello"

Deschamps trató de desvincular esa ausencia del rendimiento deportivo del jugador, aunque reconoció que "ahora atraviesa un momento de menor eficacia y es lógico que sea juzgado por ello".

Pero indicó que el debate sobre su posición de delantero centro en el Real Madrid no le atañe: "Ya ha jugado ahí en París y con nosotros, tiene calidad para marcar en diferentes sistemas".

El seleccionador aseguró que en su carrera ha tenido que tomar "decisiones duras" y que las asume totalmente, pese a que "al fin y al cabo afectan a seres humanos", pero que sus consecuencias dependen "de la sensibilidad de unos y otros".

La pasada convocatoria estaba lesionado

El mes pasado, Mbappé no fue convocado tras haber superado una lesión que sufrió el 23 de septiembre que le hizo perderse el derbi contra el Atlético de Madrid.

"No quiero correr riesgos", dijo entonces Deschamps. Pero el técnico blanco, Carlo Ancelotti, le puso en el segundo tiempo contra el Lille y, dos días más tarde de la conferencia de prensa del seleccionador galo, en su once inicial contra el Villarreal.

Aquellos hechos abrieron un profundo debate sobre el compromiso del delantero con la selección, que ahora se reaviva con esta nueva ausencia, sin que sufra ningún problema físico.

