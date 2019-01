La Audiencia Nacional declara nula la comisión negociadora entre LaLiga y Futbolistas ON

La Audiencia Nacional ha fallado a favor de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) tras la demanda presentada por ésta en la que solicitaba la nulidad de la comisión negociadora formada entre LaLiga y Futbolistas ON. La sentencia establece "la nulidad del acuerdo de constitución de la Comisión Negociadora para la modificación del vigente convenio colectivo para la actividad del fútbol profesional, firmado por LNFP y el Sindicato Futbolistas ON", según informó la AFE en un comunicado.

La Audiencia Nacional señala que la negociación entre LaLiga y Futbolistas ON "resulta contraria a Derecho", ya que "LaLiga pretende modificar un convenio en vigor que no ha sido denunciado y la otra parte negociadora del mismo rehusó iniciar la revisión del convenio alegando su vigencia con arreglo al art. 89.1 E.T.", añade el comunicado.

"Por parte de la Liga se ha intentado reabrir el proceso negociador para eludir el cumplimiento de cláusulas obligacionales del Convenio cuales son los arts. 38 y 44 que le vinculan frente a AFE para alterar el interlocutor y sustituirlo por otro sindicato, que no ha acreditado la más mínima implantación en los clubs y SADs que forman parte de la LNFP, lo que evidencia el carácter fraudulento del acuerdo de 24-9-2.018 de la propuesta negocial de la Liga y del posterior Acuerdo de Constitución de la Comisión Negociadora", añade la sentencia de la Audiencia Nacional, según la AFE.