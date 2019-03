El Atlético golea a un flojo Betis y no tira la toalla por la Liga

El Atlético no podía fallar para mantener la segunda plaza en Liga y no defraudó. No le hizo falta demasiado para ganar al Betis, aunque también dejó buenas sensaciones por el camino.

Simeone plantó un once titular en el Calderón, con la salvedad de los centrales por circunstancias de enfermería. Lucas Hernández y Nacho Monsalve se estrenaron en el eje de la zaga y completaron con éxito el examen. Las bajas de Godín o Giménez apenas se notaron.

El marcador no se movió hasta el 36', cuando Fernando Torres volvió a levantar al Calderón con un gran tanto. El delantero madrileño marcó su cuarto gol en los últimos siete partidos en carrera y picando el balón por encima de Adán.

Juanfran y Griezmann sentencian

En la segunda mitad el Betis mejoró e incluso hizo lucirse a Oblak con una gran parada, pero el Atleti no levantó el pie del acelerador. Juanfran sentenció en el 64' y Simeone empezó a tirar de cambios de cara al partido de Champions. Torres, Saúl y Augusto se fueron por Correa, Thomas y Kranevitter, respectivamente, y el Atlético encaró la recta final con varias ocasiones que pudieron dejar el marcador con una renta considerable de goles.

Aún así, Rubén Castro hizo el único tanto bético tras un fallo de Oblak. Griezmann marcó su segundo gol y Thomas hizo otro al borde del final, dejando el 5-1 final. Así, el Atlético no tira la toalla por la Liga ni mucho menos por el segundo puesto, que mantendrá una jornada más. Ahora toca centrarse en el gran reto que supone la Champions ante el Barça, en un partido que podrás ver en directo en Antena 3 y Atresplayer, el próximo martes a partir de las 20h.