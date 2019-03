El Atlético coge confianza para la Champions tras ganar sin problemas al Deportivo

Ahí siguen. Molestando. Esperando un posible pinchanzo del Barça para meter presión al hasta ahora infalible líder de la Liga BBVA. Sí, no cesan en su empeño. No dejan de ganar. No dejan de hacer su trabajo y de sumar de tres en tres. Otra vez, el Atlético ha logrado la victoria en el Vicente Calderón al derrotar al Deportivo por 3-0 con goles de Saúl, de Griezmann y de Ángel Correa. Los gallegos siguen con su particular 'via-crucis' en este 2016.

Porque sus buenas intenciones cayeron en saco roto. El equipo de Simeone, maduro y trabajado, apenas tuvo que preocuparse en si se escapaba el triunfo. Tan solo en diez minutos de la primera parte estuvo inquieto el cuadro rojiblanco, con el Depor ya perdiendo 1-0 y tocando con sentido el cuero para llegar a Oblak. Aún así, en ese periodo de tiempo la ocasión más clara fue de un Griezmann que después de una gran galopada mandó el cuero fuera.

No fue lo que hizo Saúl, pues el chaval sigue demostrando ser un jugador de esos que se prevén serán clave en el futuro. El canterano, otra vez titular, hizo lo que mejor sabe. Él fue el motor del Atlético en el primer acto, y además goleando. Goleando con una llegada sublime desde segunda línea para rematar un centro de Filipe. Potente, puso con la testa el cuero imposible para Lux. Uno a cero y la victoria encaminada.

El resto fue cayendo por su propio peso, como suele pasar con los encuentros que juega el Atlético. Sin hacer demasiado ruido, los de Simeone eran mejores. Fueron mejores. Y esta vez sí, o de nuevo como en los últimos partidos, plasmaron dicha superioridad en goles para vivir con tranquilidad el final del duelo. Con el Deportivo con cero opciones tras el descanso para perforar el arco de Oblak, Griezmann se desquitó marcando su gol particular para sumar así la cuarta jornada consecutiva anotando.

Aún se espera a Vietto, que otra vez estuvo participativo pero apenas tuvo presencia para Lux. El argentino volvió a tomar rumbo al banquillo para que saliera Correa, y el 16 no desaprovechó su opción de golear. El delantero hizo un gran desmarque para recibir un pase de Gabi y con potencia batir al arquero deportivista. Aún quedaba tiempo y el luminoso ya lucía un 3-0, que a la postre sería definitvo y definitorio.

Definitorio porque por fin parece que el Atleti ha dicho adiós a sus problemas para hacer goles, y no puede llegar la solución en mejor momento. Los rojiblancos se juegan el pase a cuartos de Champions ante el PSV en el Vicente Calderón tras sacar un 0-0 de Holanda. No hay momento para las confianzas y sí para solventar una eliminatoria que bien puede complicarse si los tulipanes hacen una diana. Partido a partido, rumbo a Europa. Partido a partido, el Barça sigue notando, lejos, el aliento colchonero.